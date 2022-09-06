Мужчины липнут, дети радуются: на фестивале «Алтай. Притяжение» определили самого рукастого мастера

Победитель в номинации «Парковая скульптура. Индивидуально» – мастер из Удмуртии Виктор Яковлев Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае прошло закрытие II Международного фестиваля деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение». Его посетил 31 мастер из разных уголков России и не только.

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Россия, Белоруссия, Казахстан, Сербия – несмотря на все сложности, фестиваль продолжает сохранять статус международного.

– Конечно, реалии изменились, и часть стран мы не приглашаем и они не могут принимать участие, но международный фестиваль сохранился, - говорит министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – Что будет дальше – жизнь покажет. В любом случае, участие мастеров из других стран в общении и в обмене опытом добавляет колорита. Это интересно, у всех свои традиции. Мне кажется, у белорусов даже видно, что у них своя школа, сербы тоже выделяются на общем фоне. Так что формат международного формата фестиваля мы будем поддерживать.

«Алтай. Притяжение» вполне можно считать самым загадочным и мистическим фестивалем. Даже главная тема фестиваля звучала как «Легенды и сказки народов Мира». Но и в реальной жизни не обошлось без неслучайных случайностей.

- Нас пригласили принять участие в фестивале, когда состав участников уже был сформирован, - рассказывает участник команды «ИИ» (Новосибирская область) Илья Давыдов. – Внезапно какая-то команда снялась и пригласили нас. Мы предложили тему шаманов. И оказалось, что та команда, которая снялась, они тоже хотели делать шаманов.

Стихотворение Ильи Давыдова Фото: Анна СЕМИНА

Еще в 2013 году Илья написал стихотворение про шаманов, и даже создавал малую скульптурную композицию, но непреодолимое желание создать что-то в большом исполнении, не покидало его долгое время. Так получилось, что совпало все: и время, и место, и тематика:

- Так как мы работали командой, то решили сделать композицию более объемную. Поэтому две фигуры – шаман-мужчина и шаман-женщина.

Уже перед самой церемонией скульпторы наводили последний лоск: покрывали композицию защитным слоем, дошлифовывали, достругивали, хоть это уже и было запрещено, но не довести до идеала свою работу мастера просто не могли.

Кстати, мнения многих мастеров разделились: кому-то понравилось работать с сосной – у нее интересный рисунок, а кому-то наоборот было сложно, так как дерево порой капризное и склонно к трещинам. Но все же участники находились в равных условиях, так что все зависело от мастерства.

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

– Я уже десять лет занимаюсь скульптурой и не только с деревом, но и с камнем, и с бронзой, - рассказывает участник фестиваля Лука Радоевич из Сербии. – У нас не так сильно распространено создание деревянных скульптур. В России гораздо больше, потому что ваша архитектура связана с деревом. Опыта у вас тоже больше, чем у Сербии и в Европе в целом, но, кстати, в Швейцарии тоже хорошие резчики по дереву. Я люблю работать с сосной. Когда я был в Австралии, то работал с эвкалиптом, с тропическими деревьями работал. Но самое любимое – это сибирский кедр. В Сербии его найти очень сложно. Вообще, качество деревьев сильно отличается: у вас холоднее, поэтому оно растет медленнее, у нас наоборот. Поэтому и качество у вас лучше.

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Со второго раза

Для кого-то самой сложной проблемой оказалась склейка элементов, но оно того стоило. Участники команды «Лев и тигрица» Евгений Гоманов и Оксана Лоськова, по мнению жюри, сотворили самую лучшую скульптуру в номинации «Парковая скульптура. Команды». Причем для Евгения это была уже вторая попытка: на первом фестивале в 2018 году он вырезал из тополя райскую птицу с головой девы - «Сирин». По всей видимости, женский образ ему более интересен. Поэтому и сейчас в композиции «Кочевые легенды Алтая» присутствует женский силуэт:

Победитель в номинации «Парковая скульптура. Команды» Фото: Анна СЕМИНА

- Когда мы готовились к поездке и искали образы, у нас уже были наработки, как у любого скульптора. Мы нашли идею с конем. Нам показалось это очень верным решением, в плане истории с принцессой Укока. В контексте фестиваля мы подумали, что это самое подходящее. В итоге получилось в точку, - говорит Гоманов. – У меня очень болят руки, пришлось бинтом эластичным замотать. Много пилил, махал топором, стамесками. Но в целом мне очень приятно, что мое лето заканчивается в Сибири. Море впечатлений и отдыха. В прошлый раз я ничего не получил, а сейчас уже человек пять подошли лично и сказали, что у меня лучшая скульптура. Мужчины на нее липнут, залазят, фотографируются – это очень приятно.

Женщины вдохновляют

Победителем во второй номинации - «Парковая скульптура. Индивидуально» – стал мастер из Удмуртии Виктор Яковлев (скульптура «Италмас - цветок»). Виктор, пожалуй, один из самых позитивных участников фестиваля и радовался он, даже не победе, а просто возможности быть на Алтае.

– Я первый раз приехал на Алтай и очень рад, что так результативно. На моей родине таких гор нету. Для меня это в диковинку. Я столько лет живу, а горы вижу впервые! - говорит Виктор Яковлев. – Я как мальчик бегаю, радуюсь, восхищаюсь. Я увезу отсюда чувство радости за нашу природу. Никуда не надо ехать заграницу! Вот она – красота! Надо любоваться и наслаждаться ею. Вот это – самая лучшая награда для меня. Работая в школе искусств, я всегда своим ученикам говорю: «Лучший учитель – это сама природа». Нужно у нее учиться. Она сама подскажет, как быть.

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

По словам Виктора, его главное вдохновение – его любимые женщины – супруга, дочери, внучки. И все они поддерживают его в увлечении. Ведь без него он уже просто не может существовать.

– Моя работа не столько посвящена моей республике, сколько всем влюбленным. Здесь изображена девушка Италмас, а Италмас – это желтый цветок. Мы его еще называем «Цветок любви», - продолжает мастер. – Он цветет весной, но как будто прячется. Чтобы подарить его своей любимой, молодой человек идет в самую чащу, ищет его, собирает букет. Таким образом, он признается в любви. Но в то же время в скульптуре есть печаль: возлюбленного этой девушки украл водяной. Поэтому Италмас не смогла больше оставаться в этом мире и ушла вслед за любимым в воду. Тем не менее, любовь осталась с ними на века.

Все без исключения фигуры – настоящее произведение искусства, которое хочется разглядывать часами. Мужчины спешат потереть грудь прекрасным и безмолвным фигурам женщин, дети в восторге от ярких элементов, а дамы восхищаются деталями и оригинальностью. Часть из конкурсных работ навсегда останутся на территории парк-отеля «Подгорица», а часть поедут на новые места, но где бы они ни были, везде они будут радовать глаз.

Конкурс "Быстрая пила" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурс "Быстрая пила" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурс "Быстрая пила" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурс "Быстрая пила" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурс "Быстрая пила" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурс "Быстрая пила" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурс "Быстрая пила" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

Конкурсная работа фестиваля "Алтай. Притяжение" Фото: Анна СЕМИНА

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