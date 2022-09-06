Эксперты рассказали, когда ожидается пик шестой волны COVID-19 в Алтайском крае

В регионе работает только 8 госпиталей Фото: Олег УКЛАДОВ

Пик новой волны коронавируса в Алтайском крае ожидают уже в ближайшее время. Число заболевших продолжает расти. Об этом на пресс-конференции 5 сентября рассказали министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Сейчас эпидситуация по заболеваемости ковидом в Алтайском крае оценивается как нестабильная.

– С последней недели июля в течение 6 недель наблюдается рост заболеваемости. За прошедшие 7 дней зарегистрировано более 4 тысяч случаев. Недельный показать составляет 179 на 100 тысяч населения. В сравнении с предыдущей неделей прирост составляет 67%, – пояснила Ульяна Калинина.

Она добавила, что в 2020-м и 2021-м пик заболеваемости новой коронавирусной инфекции отмечался в середине ноября, однако в этот раз его прогнозируют раньше.

– Особенность 2022 года в том, что циркулирует штамм вируса «омикрон». Он характеризуется более высокой контагиозностью (заразностью – прим. ред.), а потому распространяется гораздо быстрее, чем предыдущие штаммы. Пик заболеваемости мы ожидаем немножко раньше, — подчеркнула представитель Роспотребнадзора.

Дмитрий Попов отметил, что число заболевших отражается на работе амбулаторного звена здравоохранения, растет количество обращений в поликлиники. В регионе работает только 8 госпиталей, 611 коек развернули, уровень его загруженности – 86%. При этом доля тяжелых пациентов невысока, в реанимационных отделениях находятся 12 человек.

– Это говорит о характерной картине течения заболевания «омикрона», которую мы встречали в феврале-марте. Тогда достаточно высокая нагрузка была ка раз таки на амбулаторный сегмент и мы разворачивали около 3 тысяч коек. Надеемся, что на 7 неделе произойдет снижение темпов заболеваемости и позволит нам зафиксироваться на этих цифрах – подчеркнул министр.

Он добавил, что при необходимости смогут оперативно развернуть коечный фонд.

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