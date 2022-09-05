Викторина на знание правил безопасности на железной дороге прошла в Барнауле

Участие в игре приняли команды, в составе которых были и взрослые, и дети Фото: Виталий БАРАБАШ

В субботу, 3 сентября, Барнаул отмечал особенную дату: День города. Краевой столице исполнилось 292 года. И, разумеется, день рождения города не мог обойтись без масштабного празднования.

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге Фото: Виталий БАРАБАШ

На многих площадках были организованы различные развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Некоторые из них были не только веселыми, но и полезными. Совместно с «Российскими железными дорогами» «Сибирская медиагруппа» устроила для детей викторину на знание правил поведения на железной дороге для профилактики детского травматизма.

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге Фото: Виталий БАРАБАШ

Игра прошла на площадке неподалеку от Алтайского краевого театра драмы. Формат был необычным: участники не только отвечали на вопросы, но и перемещались к финишу по нарисованной железной дороге, словно в настольной игре. И даже количество шагов, которые могла проделать команда, определял бросок кубика.

Сами по себе вопросы были достаточно разнообразными. Они были посвящены как правилам безопасности, так и более общим темам, связанным с железными дорогами. Однако основной акцент все же был сделан именно на правильное поведение вблизи железнодорожных путей.

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге Фото: Виталий БАРАБАШ

Участие в игре приняли команды, в составе которых были и взрослые, и дети. Причем поиграть удалось огромному количеству ребят. После игры все участники получили не только радостные эмоции, но и памятные призы.

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге Фото: Виталий БАРАБАШ