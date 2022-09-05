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Общество5 сентября 2022 10:22

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге прошла в Барнауле

Игровое мероприятие состоялось 3 сентября и было приурочено к праздничной дате: в этот день вся столица Алтайского края масштабно отмечала День города
Источник:kp.ru
Участие в игре приняли команды, в составе которых были и взрослые, и дети

Участие в игре приняли команды, в составе которых были и взрослые, и дети

Фото: Виталий БАРАБАШ

В субботу, 3 сентября, Барнаул отмечал особенную дату: День города. Краевой столице исполнилось 292 года. И, разумеется, день рождения города не мог обойтись без масштабного празднования.

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Фото: Виталий БАРАБАШ

На многих площадках были организованы различные развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Некоторые из них были не только веселыми, но и полезными. Совместно с «Российскими железными дорогами» «Сибирская медиагруппа» устроила для детей викторину на знание правил поведения на железной дороге для профилактики детского травматизма.

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Фото: Виталий БАРАБАШ

Игра прошла на площадке неподалеку от Алтайского краевого театра драмы. Формат был необычным: участники не только отвечали на вопросы, но и перемещались к финишу по нарисованной железной дороге, словно в настольной игре. И даже количество шагов, которые могла проделать команда, определял бросок кубика.

Сами по себе вопросы были достаточно разнообразными. Они были посвящены как правилам безопасности, так и более общим темам, связанным с железными дорогами. Однако основной акцент все же был сделан именно на правильное поведение вблизи железнодорожных путей.

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Фото: Виталий БАРАБАШ

Участие в игре приняли команды, в составе которых были и взрослые, и дети. Причем поиграть удалось огромному количеству ребят. После игры все участники получили не только радостные эмоции, но и памятные призы.

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Фото: Виталий БАРАБАШ

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Викторина на знание правил безопасности на железной дороге

Фото: Виталий БАРАБАШ

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