В Барнауле в День солидарности в борьбе с терроризмом состоялся митинг-концерт

Фото: Екатерина Шахова

3 сентября в Университетском дворике Алтайского государственного университета состоялся митинг-концерт «Своих не бросаем», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Его организовали в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и пострадавшего мирного населения Донбасса. Организаторами митинг-концерта выступили управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Краевой дворец молодежи и Алтайский государственный университет. На него собрались сотни неравнодушных студентов и гостей, объединенных искренним патриотизмом.

Праздник со слезами на глазах

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Именно этой дате был посвящен митинг-концерт, состоявшийся на площадке Университетского дворика Алтайского государственного университета. В этот жаркий праздничный день (Барнаул отмечал 292-й день рождения) здесь собрались все, для кого слова «Патриотизм», «Солидарность» и другие – не пустой звук.

Фото: Екатерина Шахова

— Таким образом, мы поддерживаем наших бойцов, которые каждый день ведут борьбу с террористами. Наши солдаты защищают не только Донбасс, но всю Россию. Наша задача — поддерживать героев. Пусть скорее возвращаются домой живыми и невредимыми», — сказала начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова.

Основную массу участников составляли студенты алтайских вузов и колледжей, кроме того, прибыли ученики из Троицкого, Топчихинского и Калманского районов.

Патриотическое настроение митингу задал оркестр Росгвардии, который приветствовал всех собравшихся популярными советскими и российскими песнями патриотической направленности.

В этот день все также вспоминали и ту боль, которую принесла трагедия в Беслане 18 лет назад, когда от рук террористов погибли дети и взрослые местной школы.

На митинг-концерт собралась активная студенческая молодежь города под лозунгами «Сегодня мы – на передовой!», «Сегодня мы – поколение Z!» и другими.

Артем Шмаков, член Молодежного правительства Алтайского края отметил, что с одной стороны - это праздник под мирным небом. «Но 3 сентября – это и день памяти о жертвах террора. Прежде всего, это трагедия в Беслане. В связи с этим я хочу вам пожелать лишь одно – быть чуть более неравнодушными друг к другу. Это неравнодушие должно проявляться в мелочах. Неравнодушие к окружающим, к вузу, к родному дому. Помогайте ближним, и тогда наша жизнь будет более комфортной, настроение лучше, и мы сумеем реализовать все проекты, которые задумали. И я уверен, у нас с вами все получится», - подчеркнул он.

Фото: Екатерина Шахова

Владимир Бертенев, член Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжил тему Беслана, напомнив, что случилось 18 лет назад. «День знаний в один миг превратился в День памяти и скорби. Погибло 388 человек, их них 190 детей. 800 получили тяжелые ранения», - сказал он.

Но жизнь продолжается, и Владимир Александрович пожелал участникам хорошей учебы, правильно выбранной профессии, верной дороги в жизни.

Необходимо быть бдительными

Председатель Алтайского регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Алина Горлова подчеркнула, что для участников движения память, история, любовь к Родине и долг перед Отчизной – не пустой звук. «С 2015 года мы помогаем ветеранам, записываем их воспоминания, чтобы сохранить правдивую историю Великой Отечественной войны. Мы заботимся о наших памятниках и воинских захоронениях. Мы выходим в День Победы с портретами тех, кто боролся с нацизмом. Мы проводим исторические квесты, чтобы подрастающее поколение знало о подвигах героев. Мы гордимся прошлым, ценим настоящее и стремимся в будущее», - заявила она.

Директор студенческого городка Алтайского государственного университета Ашот Погосян подчеркнул, что надо помнить и чтить такие важные даты. «Уважать и почитать тех, кто ведет борьбу против терроризма. Я желаю всем благополучия, счастья, любви, мирного неба над головой, и пусть у нас будет мир во всем мире», - отметил он.

Проректор по воспитательной работе Алтайского государственного технического университета Иван Огнев, в частности, заявил, что «немного странно, когда с праздничной сцены звучат слова скорби». «Примерно также было на День знаний в школе Беслана. Больше чем 1100 детей, родителей и близких школьников. Белые банты, красивые одежды. Ждали праздник, кто-то – первый звонок… И произошла трагедия: детей захватили в заложники. Три дня без еды и воды. Через три дня террористы решили взорвать школу. Начался штурм, чтобы спасти как можно больше людей. Погибло 334 человека, из них 186 детей. Некоторые из них – первоклассники, которые так и не узнали, что такое школьный урок, первый учитель. 18 педагогов. 13 бойцов спецподразделений. Люди, которые шли под пули, чтобы вывести детей, их родных и близких. Это – терроризм. У него нет национальности, нет страны, нет ничего святого», - отметил Иван Владимирович.

Далее он рассказал недавнюю историю, которая его потрясла. У Алтайского края есть подшефный район на Донбассе. «Школа, которую восемь лет назад разрушила ракета. Наши алтайские строители восстанавливали ее, торопились к началу учебного года. Но августовской ночью вражеский удар снова ее уничтожил. Там не было военных, там только должны были быть дети. Звонки, уроки… Мы должны понимать, что необходимо быть бдительными. Правда за нами. Мы победим», - заключил он.

И действительно неравнодушных в этот день не было. Объединяющим стал флеш-моб, организованный студентами всех вузов Барнауле, в ходе которого они собрались в круг с российскими флагами и скандировали «Алтай – против террора».

Патриотизм – это не слова, а реальные дела

Оркестр Росгвардии на протяжении всего мероприятия поддерживали вокальные и танцевальные коллективы Алтайского государственного университета. Желающие могли отведать из полевой кухни настоящей солдатской каши – гречки с тушенкой, – мастерски приготовленной бойцами воинской части.

Также участники и гости мероприятия могли ознакомиться со стендами проекта реконструкции Аллеи Героев на проспекте Космонавтов, экспонатами выставки находок с полей боев Великой Отечественной войны и многими другими местами притяжения праздника.

Фото: Екатерина Шахова

Участники и гости митинга-концерта в один голос отмечали прекрасно организованное мероприятие и его высокий патриотический накал. По словам Инны Тушевой, преподавателя колледжа АлтГУ, руководителя поискового отряда «Победа», она пришла со студентами вместе поддержать соратников по военно-патриотической подготовке. «Патриотизм – это не бить себя в грудь, называя себя патриотом, а делать что-то для того места, где ты живешь, для людей, которые с тобой рядом, для моих студентов, - отметила она. Инна Евгеньевна также рассказала о выставке, где можно ознакомиться с проектом реконструкции Аллеи Героев на проспекте Космонавтов. Ребята из поискового отряда занимаются поиском информации о ней. «Она была заложена 9 мая 1965 года, но, к сожалению, в 90-е годы она была фактически уничтожена. Аллея ценна тем, что ели высаживали ветераны Великой Отечественной войны и герои Советского Союза, главным образом. И эти ели там сохранились до сих пор. Можно сказать, что это вечно зеленый мемориал», - пояснила она.

Для Марины Геннадьевны, мамы одно из студенток, патриотизм – это не только общее личное, но и частное, личное понятие. «У меня сын Александр месяц назад вернулся из Украины в отпуск. Поэтому слово «патриотизм» наполнено для меня особым смыслом. Мы его ждали полгода и переживали. Отдохнет и вернется: «Как я могу оставить боевых товарищей?». Об этом даже речи идти не могло. Это его выбор», - сказала она со слезами на глазах.

Студенты тоже в едином порыве искренне прониклись духом любви к Отчизне и единстве в борьбе против терроризма во всех его проявлениях. Так, по словам Арины Саенко, студентки первого курса Юридического института, ей очень понравилось, что на празднике объединились все вузы по случаю Международного дня солидарности в борьбе с терроризмом. «Патриотизм для меня – это, в первую очередь любовь к Родине, уважение традиций. Нужно всегда помнить, кто мы есть», - отметила она. Ее одногруппница Софья Ельникова добавила, что в условиях современного мира все меняется, никто не пропагандирует единых ценностей. «Но существует наша гражданская позиция, которую мы должны воспитывать в себе и в молодом поколении, и именно на это и направлены подобные мероприятия», - резюмировала она.

Автор: Илья Петров