Запуск газа в Ребрихе и отправка гуманитарного груза: итоги визита зампредседателя СФ Андрея Турчака на Алтай

3 сентября в Ребрихинском районе состоялся запуск газопровода высокого давления Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

3 сентября секретарь Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации РФ Андрей Турчак посетил Алтайский край и принял участие в сразу нескольких важных мероприятиях. В их числе – запуск газопровода в Ребрихинском районе, празднование Дня города в Барнауле, отправка гуманитарной помощи на Донбасс и форум первичных отделений ЕР. Подробнее об этом – в материале «КП».

Запуск газопровода

3 сентября в Ребрихинском районе состоялся запуск газопровода высокого давления. Андрей Турчак поздравил ребрихинцев с долгожданным событием и отметил, что газ стал ощутимо ближе к домам граждан за счет программы социальной догазификации.

– В Алтайском крае потенциал догазификации оценивается в 58 тысяч домовладений – это большая цифра для региона. Из них 25 тысяч договоров уже заключено. Все эти договора будут, безусловно, выполнены, - заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

Программу социальной догазификации инициировала «Единая Россия» при поддержке президента РФ. Благодаря этой инициативе жителям края бесплатно проводят газовую трубу до границы земельного участка домовладения. Владельцу остается только подвести газ непосредственно в дом. При этом, как подчеркнул Андрей Турчак, дополнительно в регионах действуют программы социальной поддержки, направленные на помощь в подключении к газоснабжению. И Алтайский край входит в число таких субъектов. Жители региона могут получить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей из бюджета на компенсацию затрат, направленных на подключение.

Зампред Совфеда поблагодарил правительство Алтайского края и «Газпром» за эффективную реализацию программы внутренней газификации. Она входит в число самых масштабных в стране. По ней предусмотрено создание инфраструктуры для подключения 300 тысяч домовладений, в которых проживает около 800 тысяч человек. На эти цели компания до 2025 года выделяет 60 млрд рублей. Эти деньги пойду на строительство почти 1000 км магистральных газопроводов в юго-западном направлении – до Рубцовска и Славгорода.

Андрей Турчак, Виктор Томенко и жители Ребрихи с помощью факела зажгли газовый очаг Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор региона Виктор Томенко подчеркнул, что ввод в эксплуатацию новой газораспределительной станции открывает перспективы для газификации еще 72 населенных пунктов в пяти районах: Ребрихинском, Тюменцевском, Алейском, Топчихинском и Мамонтовском. Таким образом, доступ к голубому топливу получат еще порядка 30 тысяч домов. По словам губернатора, также сегодня обсуждается увеличение объемов инвестиций и создание объектов газоснабжения в Целинном, Косихинском, Заринском районах и в Заринске.

Кульминацией мероприятия стала церемония официального запуска газопровода. Андрей Турчак, Виктор Томенко и жители Ребрихи с помощью факела зажгли газовый очаг, что символизировало приход тепла в село.

День города

После этого секретарь Генсовета ЕР отправился в Барнаул, где отмечался День города.

Вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и мэром краевой столицы Вячеславом Франком он прогулялся по барнаульскому парку «Центральный» и другим площадкам краевой столицы.

После этого секретарь Генсовета ЕР отправился в Барнаул, где отмечался День города. Фото: Вера Березовская

Со сцены Андрей Турчак торжественно поздравил барнаульцев с 292-й годовщиной и отметил, как меняется краевая столица.

– От души, от себя лично, от лица председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко хочу поздравить вас с этим праздником. Я в Барнауле был ровно год назад примерно в это же время. Сегодня видно, как город меняется, развивается, благоустраиваются улицы, дворы, строятся и ремонтируются школы, развивается здравоохранение. Во всем этом, безусловно большой вклад губернатора Алтайского края, команды главы города. Но самый большой вклад в развитие города вносите вы – барнаульцы! Хочу пожелать Барнаулу развития, жителям – комфорта, благополучия. Барнаул, с днем рождения! - отметил зампред Совфеда.

Со сцены Андрей Турчак торжественно поздравил барнаульцев с 292-й годовщиной и отметил, как меняется краевая столица. Фото: Вера Березовская

Гуманитарный груз и форум ЕР

Затем делегация прошла к месту отправления гуманитарного груза жителям Донецкой и Луганской народных республик.

- Символично, что очередной груз из Барнаула, Алтайского края отправляется на Донбасс именно сегодня. С первых дней начала специальной военной операции «Единая Россия» развернула гуманитарную миссию на территориях ЛНР, ДНР и освобождаемых территориях Украины. На сегодняшний день более 13 тысяч тонн гуманитарного груза пересекло границу Российской Федерации. Через гуманитарные центры «Единой России», а их 42, эта помощь направляется людям. Это и продукты питания, и предметы первой необходимости, и строительные материалы, и медикаменты, - рассказал Андрей Турчак.

Отдельно он отметил вклад Алтайского края в гуманитарную миссию на Донбассе. За все время из региона уже отправили 200 тонн груза, не считая 20 тонн, что собрали ко Дню города.

Гуманитарный груз отправили жителя ДНР и ЛНР

Как добавил председатель краевого парламента Александр Романенко, половина гуманитарного груза из Алтайского края была отправлена при непосредственном участии партии. Кроме того, по инициативе женщин Алейска был отправлен груз ребятам, которые принимают участие в спецоперации. А детям Донбасса накануне отправили груз с необходимыми товарами для школы.

В завершение визита Андрей Турчак поприсутствовал на форуме первичных отделений «Единой России», где дал партийцам напутствие перед грядущими выборами в Барнаульскую гордуму. Спикер отметил важность этой кампании, так как грядет большой избирательный цикл: в 2023 году краю предстоит избрать губернатора, а в 2024-м страна будет выбирать президента.