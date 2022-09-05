Новый главный режиссер может появиться в алтайском театре драмы

Хороший главный режиссер – это творческий лидер, который может вывести театр на еще более высокий уровень Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина может появиться новый главный режиссер. Сейчас ведут переговоры с несколькими претендентами. Подробнее об этом рассказала директор учреждения Любовь Березина.

По словам директора алтайского драмтеатра, поиск нового главного режиссера всегда стоит в планах и в театре надеются, что в будущем он появится.

Несколько лет назад кандидатом был Алексей Логачев, однако его кандидатуру не одобрили. После этого он согласился лишь приехать ставить спектакль.

– Ребята, с которыми начинаешь разговаривать, рассказывают, что в основном хотят ставить спектакли, – говорит директор. – Они готовы приезжать два-три раза в год, но главный режиссер – это огромная ответственность. Абы кого не хочется. Я веду переговоры с несколькими молодыми людьми.

Любовь Березина добавила, что один из кандидатов сказал, что хочет получать большую зарплату и при этом находиться в Москве, лишь иногда приезжать в Барнаул. Такой вариант театр не устроил.

– Это ответственность: взять на себя коллектив, театр. Нужен человек, которого могли бы все уважать, бояться и слушаться, – подчеркнула Любовь Березина.

Она отметила, что хороший главный режиссер – это творческий лидер, который может вывести театр на еще более высокий уровень.

Напомним, в алтайском театре драмы нет главного режиссера уже несколько лет. В разные годы эти должности занимали Владимир Золотарь, Роман Феодори и Илья Ротенберг.

Ранее мы писали, что в декабре в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина впервые покажут спектакль «Война и мир» театра имени Вахтангова. Постановка известного режиссера Римаса Туминаса идет почти пять часов и в ней задействованы ведущие артисты. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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