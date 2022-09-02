Депутат Александр Прокопьев обсудил создание виртуального маршрута по местам подвигов на Донбассе

Александр Прокопьев Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Весь мир следит за происходящими на Донбассе событиями. На этой земле сейчас вершится история. И мы все становимся ее свидетелями. Однако окунуться в реальную атмосферу и увидеть все собственными глазами пока не безопасно. И сейчас обсуждается вопрос о создании туристического маршрута с помощью современных цифровых технологий.

Виртуальный маршрут

Без преувеличения можно сказать, в Луганской народной Республике герои современности ценою собственных жизней сражаются за мир. Впечатления от событий еще очень свежи. Вот, например, черный Т-64 у поселка Хрящеватое, ставший памятником всем погибшим танкистам.

– Это легендарный танк, который защищал наш поселок. В нем было три члена экипажа, один погиб. Он пытался ползком уйти, но снайпер его застрелил. Командир и наводчик остались живы, – рассказала Наталья Толощук, начальник отдела по жизнеобеспечению села Хрящеватое.

На Донбассе Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Другим объектом виртуального маршрута может стать поселок Металлист. Восемь лет назад здесь под минометным огнем вместе с местными жителями оказалась съемочная группа ВГТРК.

– Журналисты помогли жителям нашего поселка выйти и остаться живыми, когда обстреливался не только сам поселок, но и дорога, по которой они шли. Только благодаря им люди вышли и остались живы, – поделилась Наталья Глазунова, директор школы им. А. Волошина и И.Корнелюка.

На Донбассе Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Сами журналисты погибли, живым остался только оператор. Сельчане благодарны им за мужество и отвагу.

«По-настоящему живая история»

Главную тему исторического туризма на Донбассе можно обозначить, как «Территорию Подвига». Это может быть совместный проект молодежи ЛНР и России. Создание виртуального туристического маршрута обсудили глава Республики Леонид Пасечник и депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев.

– С одной стороны, еще преждевременно говорить о развитии туристической отрасли ЛНР, но с другой, большой интерес проявляется к тем событиям, которые здесь происходят. Это по-настоящему живая история. И эта история может повлиять на мировоззрение наших современников, – подчеркнул Александр Прокопьев.

На Донбассе Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Педагоги говорят, что цифровой проект может стать электронным пособием новейшей истории для школьников, а когда в регионе прекратятся артобстрелы, туристы смогут приехать сюда лично.