Жительница Алтая перевела мошенникам 1,7 млн рублей за компенсацию от «МММ»

Мошенников ищут Фото: Олег УКЛАДОВ

Мошенники обманывают жителей Алтайского края, обещая выплатить компенсации за вклады в «МММ». Одна из жительниц региона потеряла 1,7 млн рублей, другая – 585 тысяч, сообщает краевое управление МВД

73-летней жительнице Бийского района позвонила девушка. Она сказала, что является представителем организации «Касса возврата долговых выплат». Для правдоподобности мошенница даже назвала свои анкетные данные и адрес предприятия.

Менеджер заверила, что перед пенсионеркой, как бывшей вкладчицей «МММ», есть задолженность 10 тысяч долларов. Для получения суммы нужно было оформить «валютный договор» за деньги.

– Практически месяц женщина общалась с различными «юристами» и «представителями банка», – пояснили в МВД. – И каждый пояснял, что выплаты скоро поступят, нужно только оплатить некоторые услуги. В итоге за это время пенсионерка успела перевести более 1,7 млн рублей.

На счетах мошенников оказались личные сбережения пенсионерки, а также деньги, взятые в кредит.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Другой случай произошел в Рубцовске. Там 75-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником организации, которая также занимается компенсацией выплат пострадавшим от деятельности компании «МММ». Для оформления документов требовалось внести взнос.

– В надежде получить давно утраченные средства женщина согласилась на это сомнительное предложение. Она отправляла деньги разными суммами через банкомат несколько дней. Всего перевела 585 тысяч рублей, – пояснили в МВД.

Вскоре мошенник перестал выходить на связь и женщина обратилась за помощью. Полицейские возбудили уголовное дело и призывают жителей края к бдительности.

– Не совершайте никаких финансовых операций под диктовку по телефону. Не перечисляйте деньги по просьбе незнакомцев на неизвестные номера и счета. Не стоит верить обещаниям получить какую-либо компенсацию за потерю денег от участия в финансовой пирамиде. Не дайте себя обмануть, – отметили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле женщина обманула местного жителя хитрым способом – она показала поддельный скриншот банковского приложения и получила IPhone за 80 тысяч рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульца обманули на 25 тысяч рублей, пригласив на выставку

Полицейские возбудили уголовное дело (подробнее)