Пятичасовой спектакль «Война и мир» театра Вахтангова покажут в Барнауле

Спектакль покажут в театре драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

В декабре в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина впервые покажут спектакль «Война и мир» театра имени Вахтангова. Постановка известного режиссера Римаса Туминаса идет почти пять часов и в ней задействованы ведущие артисты. Подробнее о предстоящих гастролях рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Театр имени Вахтангова вновь приедет с гастролями в Барнаул зимой. В этот раз в честь 85-летия Алтайского края. По словам министра культуры региона, переговоры и решение организационных моментов были непростыми, но в итоге все получилось.

В Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина спектакль «Война и мир» покажут 3,4, 5 и 6 декабря. Министр добавила, что многие специально приезжают в Москву, чтобы посмотреть эту постановку, пропускать ее в краевой столице точно не стоит.

– Ни у кого нет сомнений, что театр крайне востребован. Артисты могут прекрасно работать и не выезжая из Москвы, потому что у них постоянные аншлаги и много зрителей. Гастрольный график расписан на несколько лет вперед. Этот вопрос не удалось бы решить, если бы мы не подружились в прошлом году. Они сделали очень хороший жест, раздвинув график и выбрав Алтайский край. Даже те, кто финансово готов их принять, Вахтанговский театр не может запланировать даже на ближайшие три года работы. Мы считаем это большой удачей и очень рады, – сказала Елена Безрукова.

Елена Безрукова Фото: Олег УКЛАДОВ

Постановка режиссера Римаса Туминаса создана к 100-летнему юбилею Вахтанговского театра. Премьера с успехом прошла 8 ноября 2021 года в Москве и произвела фурор. В спектакле занята большая часть труппы. Среди артистов Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Виктор Добронравов, Ольга Лерман и другие. Кто именно приедет в краевую столицу пока неизвестно, потому что некоторые роли играют разные артисты. Например, Андрея Болконского – Ян Гахарманов, Виктор Добронравов и Юрий Поляк.

– Спектакль уникален всем. Мировая классика «Война и мир», популяризация отечественной культуры сейчас еще более важная задача, чем всегда, – считает министр культуры региона. – Спектакль идет пять часов с антрактами, но те, кто его смотрел, говорят, что не думали о времени, а смотрели, не отрываясь.

Билеты стоимостью от 2 до 5 тысяч рублей должны поступить в продажу в ближайшие 2 недели. Гастроли стали возможны благодаря финансовой поддержке правительства региона, в Москве билеты на постановку стоят до 15 тысяч рублей.

– Немаловажным дополнением будет и то, что билеты можно будет также приобрести и по «Пушкинской карте». Театр драмы заведет их в эту программу. Я думаю, что школьники старших классов или студенты с удовольствием посмотрят это произведение в театральной версии.

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