Виталий Мутко обсудил с Олегом Хорохординым создание природного парка на Каракольских озерах

Рабочая встреча Олега Хорохордина и Виталия Мутко Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации Дом.РФ Виталием Мутко. В частности, они обсудили вопрос создания природного парка на Каракольский озерах.

Природный парк

- Проект создания природного парка на Каракольских озерах поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время своего официального визита в Горно-Алтайск. Сегодня дорога к этому уникальному памятнику природы небезопасна и не отвечает экологическим нормативам, – подчеркнул глава региона Олег Хорохордин.

Причем федеральный центр вполне заинтересован в разработке данного направления, в частности, в строительстве дороги к природному объекту. Другой вопрос заключается в работе с местными жителями, а также с экспертами: надо определить главные направления и концепцию природного парка, а также просчитать все так, чтобы развитие территории было цивилизованным.

Каракольские озера находятся в верховьях реки Каракол. В так называемой предальпийской части западного склона хребта Иолго, в Чемальском районе Республики Алтай. Они представляют собой группу из семи живописных горных озер. Самое нижнее из них расположено на высоте 1820 метров над уровнем моря, а самое высокое на отметке около 2097 метров.

Ближайшие населенный пункт – село Элекмонар. От него тянется дорога около 30 км, однако трассы с твердым покрытием до самых озер нет. Много раз власти открывали обсуждения данного вопроса и ровно столько же раз закрывали. А вот местные жители чаще выступают против, так как считают, что тогда в разы увеличится рекреационная нагрузка и тогда пока еще девственная природа потеряет свой первозданный вид.

Напомним, Республика Алтай и Фонд Дом.РФ во время Петербургского экономического форума достигли договоренности о сотрудничестве в вопросе комплексного анализа и определения ключевых направлений развития территории природного парка «Каракольские озера». Это касается анализа природно-экологической ситуации, ограничений градостроительной деятельности, организации транспортных и пешеходных потоков вокруг территории.

Для учителей и медиков

Помимо этого Хорохордин и Мутко обсудили вопрос строительства жилья для учителей и врачей. У госкоркорации Дом.РФ уже есть большой опыт в развитии жилищной сферы, поэтому ее руководители подчеркнули, что готовы к работе и на территории Республики Алтай.

– На первом этапе речь будет идти о строительстве двух многоквартирных домов для педагогических и медицинских работников. Это позволит нам привлечь и сохранить в регионе квалифицированные кадры, а также решить вопрос с предоставлением необходимых жилплощадей, – подчеркнул Олег Хорохордин.

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