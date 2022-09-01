Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2022 3:42

Александр Прокопьев к 1 сентября передал спортинвентарь луганским школам

Гуманитарный груз депутата Госдумы от Алтайского края получили все школы Славяносербского района ЛНР
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Все школы района приняли гуманитарный груз от депутата государственной Думы Александра Прокопьева

Все школы района приняли гуманитарный груз от депутата государственной Думы Александра Прокопьева

Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

1 сентября, в День знаний, торжественные линейки прошли в школах Славяносербского района Луганской Народной республики. Накануне все школы района принимали гуманитарный груз от депутата государственной Думы Александра Прокопьева. Благодаря оказанной помощи в школах появится новый спортинвентарь.

Гуманитарный груз

Гуманитарный груз

Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Школьники в селе Родаково с предвкушением ждали начала учебного года. Долгожданный праздник в честь Дня знаний состоялся, но проводить линейку пришлось буквально на руинах: две недели назад здание образовательного учреждения было разрушено американскими снарядами. От родаковской школы остались одни лишь стены.

К слову, здание обстреливают уже не в первый раз, но раньше таких серьезных разрушений не было.

Школа в ЛНР

Школа в ЛНР

Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

- В 2014 году после обстрелов было разрушено правое крыло, - вспоминает директор родаковской школы Алла Савчук.

16 августа в результате попадания ракет США здание было разбомблено – осколки снарядов до сих пор разбросаны на территории учебного заведения и за его пределами. Всего в родаковской школе обучаются больше 300 ребят. Пока новое здание не отстроят, им придется учиться в соседнем селе и местном детском саду.

Школа в ЛНР

Школа в ЛНР

Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Под обстрел попали и жилые дома. Как вспоминает один из местных жителей, страшно было выйти даже на балкон.

Александр Прокопьев в ЛНР

Александр Прокопьев в ЛНР

Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

С началом специальной военной операции появилась надежда, что страх, тревога скоро закончатся. Постепенно люди возвращаются к мирной жизни. Накануне нового учебного года все школы Славяносербского района, а их 17, получили гуманитарную помощь от депутата государственной Думы Александра Прокопьева. Больше 3,5 тонн груза привезла фура с надписью «Детям Луганска»: это теннисные столы, спортивные маты, мячи, мягкие игровые модули для младших классов. Часть спортинвентаря для уроков физкультуры передадут и в родаковскую школу.

- После 2014 года школу отстроили, и сейчас школа будет! Можно сказать, что это уже третье её воскрешение, - уверена директор школы.

- Сейчас эксперты оценивают состояние школы, возможно ли её восстановить, или придется строить здание заново. Независимо от того, какое будет принято решение, я надеюсь, что для инвентаря найдут новое место, где ребята смогли бы им пользоваться уже сейчас, - подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев.

Школа в ЛНР

Школа в ЛНР

Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Власти района предложили два варианта на выбор - в уцелевшем корпусе родаковской школы, где расположен спортивный зал. Но это при условии, что в помещении будет безопасно находиться. Или в местном Доме культуры. Там дети тоже смогут заниматься спортом, пока не откроется школа.

Остается надеяться, что новую школу быстро отстроят, и в ЛНР начнется мирная жизнь, и вернутся все те, кто ушел на фронт добровольцами, в том числе, и учитель физкультуры родаковской школы – его дети с нетерпением ждут!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев подарил луганским студентам компьютеры

В Луганском колледже информационных технологий отмечают наплыв абитуриентов (подробнее)

Интересное