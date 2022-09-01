Александр Прокопьев к 1 сентября передал спортинвентарь луганским школам

Все школы района приняли гуманитарный груз от депутата государственной Думы Александра Прокопьева Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

1 сентября, в День знаний, торжественные линейки прошли в школах Славяносербского района Луганской Народной республики. Накануне все школы района принимали гуманитарный груз от депутата государственной Думы Александра Прокопьева. Благодаря оказанной помощи в школах появится новый спортинвентарь.

Гуманитарный груз Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Школьники в селе Родаково с предвкушением ждали начала учебного года. Долгожданный праздник в честь Дня знаний состоялся, но проводить линейку пришлось буквально на руинах: две недели назад здание образовательного учреждения было разрушено американскими снарядами. От родаковской школы остались одни лишь стены.

К слову, здание обстреливают уже не в первый раз, но раньше таких серьезных разрушений не было.

Школа в ЛНР Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

- В 2014 году после обстрелов было разрушено правое крыло, - вспоминает директор родаковской школы Алла Савчук.

16 августа в результате попадания ракет США здание было разбомблено – осколки снарядов до сих пор разбросаны на территории учебного заведения и за его пределами. Всего в родаковской школе обучаются больше 300 ребят. Пока новое здание не отстроят, им придется учиться в соседнем селе и местном детском саду.

Школа в ЛНР Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Под обстрел попали и жилые дома. Как вспоминает один из местных жителей, страшно было выйти даже на балкон.

Александр Прокопьев в ЛНР Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

С началом специальной военной операции появилась надежда, что страх, тревога скоро закончатся. Постепенно люди возвращаются к мирной жизни. Накануне нового учебного года все школы Славяносербского района, а их 17, получили гуманитарную помощь от депутата государственной Думы Александра Прокопьева. Больше 3,5 тонн груза привезла фура с надписью «Детям Луганска»: это теннисные столы, спортивные маты, мячи, мягкие игровые модули для младших классов. Часть спортинвентаря для уроков физкультуры передадут и в родаковскую школу.

- После 2014 года школу отстроили, и сейчас школа будет! Можно сказать, что это уже третье её воскрешение, - уверена директор школы.

- Сейчас эксперты оценивают состояние школы, возможно ли её восстановить, или придется строить здание заново. Независимо от того, какое будет принято решение, я надеюсь, что для инвентаря найдут новое место, где ребята смогли бы им пользоваться уже сейчас, - подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев.

Школа в ЛНР Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Власти района предложили два варианта на выбор - в уцелевшем корпусе родаковской школы, где расположен спортивный зал. Но это при условии, что в помещении будет безопасно находиться. Или в местном Доме культуры. Там дети тоже смогут заниматься спортом, пока не откроется школа.

Остается надеяться, что новую школу быстро отстроят, и в ЛНР начнется мирная жизнь, и вернутся все те, кто ушел на фронт добровольцами, в том числе, и учитель физкультуры родаковской школы – его дети с нетерпением ждут!

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