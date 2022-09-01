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Общество1 сентября 2022 2:00

Актеры Алтайского театра драмы заложили капсулу времени

Ее планируют вскрыть 27 ноября 2031
Герман Архаров
Капсула времени

Капсула времени

Фото: Олег УКЛАДОВ

31 августа актеры театра Алтайского театра драмы имени Василия Шукшина торжественно заложили капсулу времени с записками от труппы и зрителей. Вскрыть ее планируют через 10 лет.

– Мы много писали и говорили о капсуле времени. Все желающие зрители и актеры театра могли прийти и оставить записку с пожеланиями в коробочку на кассе театра. Накануне заслуженные артисты России Николай Мирошниченко и Надежда Царинина упаковали капсулу. Все надежно заклеено и внутрь никто ничего уже не положит, –рассказала Любовь Березина, директор Алтайского драмтеатра.

Любовь Березина

Любовь Березина

Фото: Олег УКЛАДОВ

Идею заложить капсулу предложили актеры. Сначала хотели закопать ее на 50 или 100 лет, но в итоге остановились на цифре в 10. Капсулу планируют вскрыть в 110-й день рождения театра 27 ноября 2031 года.

– Мы решили, чтобы будем закладывать такие капсулы каждые 10 лет, если коллективу понравится. А, может быть, скажут, что затея неинтересна. Сегодня мы попробуем, – добавила Любовь Березина.

Точное содержание записок в капсуле работники театра пока не разглашают. Они признались, что даже не читали их, чтобы для всех получился сюрприз через 10 лет.

Актеры Алтайского театра драмы заложили капсулу времени

Актеры Алтайского театра драмы заложили капсулу времени

Фото: Олег УКЛАДОВ

– Всем будет интересно, о чем мечтают зрители, каким они хотят видеть театр. Может быть, наши потомки через 10 лет прочитают и скажут: «Хорошая мысль, надо ее реализовать», – говорит Любовь Березина. – Также в капсулу положили набор открыток, который делали к 100-летию театра и историческую фотографию всего коллектива театра. Может, в будущем сделают такую же фотографию.

После пресс-конференции на улице на территории рядом с театром под аплодисменты присутствующих Георгий Обухов, народный артист России, ведущий мастер сцены заложил капсулу.

Актеры Алтайского театра драмы заложили капсулу времени

Актеры Алтайского театра драмы заложили капсулу времени

Фото: Олег УКЛАДОВ

Актеры Алтайского театра драмы заложили капсулу времени

Актеры Алтайского театра драмы заложили капсулу времени

Фото: Олег УКЛАДОВ

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