Капсула времени Фото: Олег УКЛАДОВ

31 августа актеры театра Алтайского театра драмы имени Василия Шукшина торжественно заложили капсулу времени с записками от труппы и зрителей. Вскрыть ее планируют через 10 лет.

– Мы много писали и говорили о капсуле времени. Все желающие зрители и актеры театра могли прийти и оставить записку с пожеланиями в коробочку на кассе театра. Накануне заслуженные артисты России Николай Мирошниченко и Надежда Царинина упаковали капсулу. Все надежно заклеено и внутрь никто ничего уже не положит, –рассказала Любовь Березина, директор Алтайского драмтеатра.

Любовь Березина Фото: Олег УКЛАДОВ

Идею заложить капсулу предложили актеры. Сначала хотели закопать ее на 50 или 100 лет, но в итоге остановились на цифре в 10. Капсулу планируют вскрыть в 110-й день рождения театра 27 ноября 2031 года.

– Мы решили, чтобы будем закладывать такие капсулы каждые 10 лет, если коллективу понравится. А, может быть, скажут, что затея неинтересна. Сегодня мы попробуем, – добавила Любовь Березина.

Точное содержание записок в капсуле работники театра пока не разглашают. Они признались, что даже не читали их, чтобы для всех получился сюрприз через 10 лет.

Актеры Алтайского театра драмы заложили капсулу времени Фото: Олег УКЛАДОВ

– Всем будет интересно, о чем мечтают зрители, каким они хотят видеть театр. Может быть, наши потомки через 10 лет прочитают и скажут: «Хорошая мысль, надо ее реализовать», – говорит Любовь Березина. – Также в капсулу положили набор открыток, который делали к 100-летию театра и историческую фотографию всего коллектива театра. Может, в будущем сделают такую же фотографию.

После пресс-конференции на улице на территории рядом с театром под аплодисменты присутствующих Георгий Обухов, народный артист России, ведущий мастер сцены заложил капсулу.

Актеры Алтайского театра драмы заложили капсулу времени Фото: Олег УКЛАДОВ

Актеры Алтайского театра драмы заложили капсулу времени Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Актеров алтайского театра драмы "запустили" в космос

Спектакль в «балабановском» стиле презентовали на экспериментальной сцене (подробнее)