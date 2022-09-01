Сергей Шубенков о прошедшем сезоне: Я стал шкаф!

Сергей Шубенков в этом сезоне выиграл все старты. Фото: ВФЛА

На днях в Челябинске завершилась легкоатлетическая часть Всероссийской спартакиады, где барнаульский барьерист Сергей Шубенков стал победителем. Вполне ожидаемо, хотя сам для себя он поставил цель, что сезон будет проходной, все же год назад у него произошел разрыв ахилла.

По сей день Шубенков остается самым быстрым барьеристом страны, хотя и не скрывал, что после травмы было боязно бегать. В голове засел психологический блок.

- Сегодняшний результат оценивать в формате «доволен/недоволен» не совсем корректно. Надо оценивать сезон в целом. Я могу сказать, что сезоном я в целом доволен. В первую очередь тем, что я жив, цел и здоров. Уровень результатов средненький, но вполне приемлемый. В условиях, в которых мы сейчас оказались, можно сказать: «Больной скорее жив, чем мертв», - говорит спортсмен. – В целом сезон на четверочку. Конечно, хотелось бы лучше.

По словам Шубенкова, еще весной у него с его тренером Сергеем Клевцовым был определенный настрой на сезон.

- Мы определили, что сезон будет посттравматический: ахилл порвал, долго лечился и вроде залечился и все хорошо, а так как международных стартов не будет и будем соревноваться только здесь, то можно и подхалявить, сделать проходниковый сезон, - продолжает спортсмен. – И вроде бы даже договорились. А потом приходим на тренировки, а что делать? Тренироваться вполсилы? А я так не могу! Подошел к штанге, сделал. Вроде легко. Добавил, сделал побольше, потом еще побольше. А тут о-па! А я в жизни раньше столько не поднимал! Вот тебе и проходниковый сезон.

В итоге никакого послабления себе легкоатлет не стал делать. Работал в полную силу. В итоге в каких-то аспектах показатели оказались даже лучшими, чем когда-либо.

- Да я шкаф стал! Если в телевизоре посмотреть, то вообще ужас! – смеется Шубенков. – В связи с этим всем и бежать хотелось в полную силу. Но все-таки 13.00 пока не могу бежать, хоть ты тресни. В России быстрее 13.20 вообще не получается. Самый лучший брянский результат – 13.27. В остальном все хорошо: все выиграл, жив остался, травмы залечил, будем дальше готовиться.

Прокомментировал Сергей и довольно большое количество сбитых на Всероссийской спартакиаде барьеров, что для него в принципе не свойственно.

- Пока точно не могу объяснить, почему так произошло. Наверное, усталость. На последней тренировке перед поездкой сюда тоже это было. Мне было очень сложно собрать координацию. Ну да, грязновато, но посоревновался в удовольствие, - пожимает плечами спортсмен.

В ближайшее время Сергей будет отдыхать, диагностироваться, подлечиваться, заниматься своими делами. В планах на сентябрь – поехать отдыхать в Горный Алтай, где он не был уже очень давно. Настолько, что даже не смог вспомнить год:

- 2007 или 2008 – даже не помню, - говорит он. Так давно, хотя горы за углом. Туризм – это отлично, но начну с того, что поближе.

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