Торчал только подбородок. В Алейске мужчину засосало в заброшенную яму с битумом

Мужчину доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алейске мужчина чуть было не погиб, увязнув в яме с битумом. ЧП произошло ночью 31 августа, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Тревогу забили прохожие, которые услышали крики из заброшенной ямы с битумом в районе бывшего сахарного завода. Мужчина почти полностью увяз в черной вязкой жиже. Шансов выбраться самостоятельно у него не было. Когда спасатели прибыли на место на поверхности торчали только подбородок и кисть руки.

– Спасатели, соорудив из подручных средств помост, добрались до пострадавшего и при помощи спасательной веревки вытащили его на берег. Около 40 минут длилась спасательная операция. Спасатели аккуратно сняли с мужчины всю одежду, очистили дыхательные пути и передали работникам скорой помощи, – рассказали в пресс-службе МЧС.

Мужчину отвезли в Алейскую больницу. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. Городская администрация заявила, что ликвидирует это опасное место.

Напомним, ранее пожарные спасли щенка, который угодил в 12-метровую яму. У хозяина не получилось самостоятельно вытащить питомца, поэтому он обратился за помощью к спасателям

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