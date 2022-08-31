С Днем знаний!

Фото: пресс-служба «Россети Сибирь»

Дорогие ребята! «Россети Сибирь» поздравляет вас с началом учебного года! Школьная пора - это замечательное время. Вы растете, познаете мир, обретаете новых друзей и новые знания!

Кто-то из вас уже давно передвигается по улице самостоятельно, а кто-то еще только делает робкие шаги в этом большом мире. Согласитесь, что намного уверенне себя чувствует тот, кто вооружен необходимыми знаниями. Пусть среди этих знаний с вами навсегда останутся и правила безопасного обращения с электричеством. Поверьте, это очень важно и нужно! Все знают, что электрическая энергия - источник жизни. Но, к сожалению, не все понимают, какую опасность представляет электрический ток. Его не нужно бояться, об опасности просто нужно знать, и понимать, как избежать несчастья.

Прочтите основные правила и запомните их!

- Электрический провод, лежащий на земле, - источник смертельной опасности! Никогда не перешагивайте оборванный электрический провод! Он может быть под большим напряжением. Если вы увидели лежащий на земле или торчащий из-под земли провод, нужно отойти от него, приставляя носок одной ноги к пятке другой не отрывая от земли (шаркающий шаг), не менее чем на 8 метров. Сообщите об этом взрослым.

- Подстанция - не место для игр! Не играйте вблизи подстанций! Не прикасайтесь к зданиям и оборудованию руками, мячами и прочими предметами. Не выбирайте эти объекты местами для пряток.

- Не проникайте на территорию подстанций! Не влезайте в трансформаторные будки. От всех этих действий можно получить смертельный удар электрическим током.

- Опора ЛЭП - не место для селфи! В таком случае оно может стать последним в жизни. Соприкосновение с электрическим проводом будет иметь печальные последствия.

- Не снимайте сами с проводов запутавшиеся предметы! Например, воздушного змея. Позвоните спасателям или энергетикам (номер телефона сетевой компании написан на ближайшей опоре).

- Рыбалка под ЛЭП запрещена! Не удите рыбу под проводами линий электропередачи. Вы можете задеть их удочкой, которая является проводником электрического тока, и получить смертельный удар током. Не стоит разводить там же костры (пламя электропроводно).

- Дорогие взрослые! Уберегите детей от несчастья! Если рядом с вашим домом или детской площадкой расположена опора ЛЭП или трансформаторная подстанция любого типа, обязательно покажите это место своим детям. Расскажите, что ни в коем случае нельзя играть рядом с энергообъектами, и тем более проникать внутрь и влезать на опоры.

- Не будьте равнодушными! Если вы обнаружили нарушение целостности ограждения подстанции, отсутствие замков или вообще - открытую дверь, не проходите мимо! Позвоните по телефону ближайшего РЭС, который написан на этом объекте, или на горячую линию «Россети Сибирь»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). Ваше участие может предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь.

Будьте здоровы и счастливы!

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