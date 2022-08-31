На Алтае школу-интернат капитально отремонтировали впервые почти за 60 лет

Таких масштабных работ здесь не проводили со дня основания образовательного учреждения в 1963 году. Фото: Герман Архаров

Накануне 1 сентября в бийской общеобразовательной школе-интернате №1 завершили капитальный ремонт. Таких масштабных работ здесь не проводили со дня основания образовательного учреждения в 1963 году. Рассказываем, что именно сделали в здании.

Одной из главных проблем образовательного учреждения была крыша, которая давно требовала ремонта.

– Постепенно мы делали разные виды ремонтов, но вопрос с кровлей оставался открытым. А в этом году нас включили в федеральный проект, мы очень рады, что осуществилась наша мечта. Теперь мы смогли полностью обновить крышу здания, – рассказал Евгений Макушин, директор школы.

Общая площадь крыши превышает 1,6 тысяч квадратных метра. На ее ремонт потратили более 7 млн рублей. В частности, специалисты заменили шифер на новый металлопрофиль, установили обрешетку, уложили утеплитель и занялись вентиляцией. Кроме того, благодаря федеральному проекту в здании отремонтировали лестницу, закупили мебель и различную технику.

Всего в бийской школе-интернате учатся 175 детей с особенностями развития. Многие из них приезжают в алтайский науоград из других населенных пунктов. Часть детей живет в школе круглый год и только на каникулах уезжает домой.

В учебе большое внимание уделяют труду: в школе работает мастерская, а коридор украшают творения детей. Многие подростки после выпуска находят работу, потому что успевают хорошо набить руку в интернате. По словам директора, для педагогов имеет большое значение социализация детей и здесь делают все, чтобы они вели полноценный образ жизни и ничем не отличались от сверстников.

Ранее мы писали, что Алтайский край получит почти 2 млрд рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт школ. Он вошел в число 12 регионов, где отремонтируют наибольшее количество образовательных учреждений.

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