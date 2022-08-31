«Жизнь дала мне лучший из возможных вариантов»: инвалид-колясочник о судьбе, любви и наказании свыше

Максим считает, что мы сами творцы своей судьбы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Терпеть не могу, когда задают вопрос «Как дела?». Мне кажется, что он тупиковый, поэтому проницательные люди его избегают. Сегодня утром в личку прилетает сообщение: «Не спрашиваю, как поживаешь, уверен чудесно». А дальше – слово за слово и дорога на работу на галерке трясущегося автобуса неожиданно превращается в философский разговор.

Мой собеседник – барнаулец Максим Богдан. Человек, прикованный к инвалидной коляске, судьбе которого точно не позавидуешь. И тут, словно черт дернул меня за язык спросить: «А как ты считаешь, вселенная справедлива к тебе?». После недолгого «абонент печатает сообщение» приходит ответ: «Практически уверен, что она дала мне лучший из возможных для меня вариантов». Я на минуту зависла. Скажу честно, не планировала делать из этого статью, но мне кажется, что этим стоит поделиться, поэтому, по согласованию с собеседником, решила опубликовать наш разговор.

История Максима Богдана

Для начала кратко расскажу историю жизни Максима Богдана. Сейчас ему 41 год. Черная полоса в жизни началась после неожиданной смерти матери, которая была единственным близким человеком. Парню тогда было 25. Но не зря говорят, что беда не приходит одна. Вскоре в доме случился пожар, в итоге жилище отчасти выгорело. А почти следом на Максима, когда он возвращался с работы (в кармане была всего лишь сотка) домой, напали, проломили голову и скинули в колодец. Кто его спас – до сих пор неизвестно. Очнулся мужчина в больнице - левая сторона была полностью парализована, память наполовину отшибло, лежал овощем – ни разговаривать, ни сидеть не мог. Через месяц его перевели в прием сестринского ухода, где он заново научился говорить, писать, читать и даже… ходить, правда, с костылем! Через год выписали. Максиму пришлось вернуться в свою лачугу, которую за это время окончательно разграбили вандалы. В доме не было ни электричества, ни даже стекол. Документы тоже пропали, поэтому оформить пенсию по инвалидности не получилось. Первое время Максима из жалости подкармливали соседи – кто хлеба даст, кто супа принесет. Пока было тепло, он, ковыляя на своем костыле, за гроши подрабатывал на рынке, перебирая овощи и фрукты, но потом настала зима и калым закончился. Началось выживание. Укутавшись в несколько одеял, Максим жил в неотапливаемом доме. Под Новый год столбик термометра опустился до минус 46. Парень закутал все тело, а ноги, обутые в армейские сапоги, остались не прикрыты. К утру он их перестал чувствовать, еде дошел до соседей – те вызвали скорую. На Рождество ему ампутировали обе ноги. Год мужчина прожил в больнице, а потом волонтер, которая ухаживала за ним, добилась, чтобы инвалиду дали место в доме-интернате и восстановили документы. Причем у женщины на тот момент был обет молчания и как она, не разговаривая, все это организовала – только богу известно. В Доме-интернате Максим познакомился со своей будущей женой – Любушкой, которая стала первой и единственной в его жизни любовью. Вот уже более 10 лет они счастливо живут вместе. Не поверите, но было и место чудесам – проникшись историей Максима, жительница Москвы несколько лет назад даже подарила ему миллион рублей, на который он купили небольшой дом.

Максим Богдан Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Разговор о судьбе

Ну а теперь, собственно, говоря, перейдем к тому самому разговору, с которого я начала.

- Максим, ты веришь в судьбу?

- Мы сами творцы своей судьбы. Да, думаю, что есть бог, вселенная, высшие силы – называть это можно по-разному. Но выбор делаем только мы сами – каждый день, каждый час. Смотреть телевизор или читать книгу. Обижаться или нет. Ныть, страдать или искать выход. Быть добрым или злым. Быть счастливым или несчастным. Только сами. Если бы за нас все решал бог – как нам поступить, то мы все были бы тут праведниками…

- Как считаешь, вселенная справедлива к тебе?

- Думаю, что да. Все закономерно.

- То есть, то, что тебе проломили голову и скинули в колодец – это закономерно?

- Сейчас объясню. У нас у всех есть какие-то высшие цели в этой жизни. И нас всех по-разному к ним ведут. Одних – ровной дорогой. Других – через лишения и трудности, потому что иначе не доходит. Случившееся со мной, уверен, произошло не просто так. Это нужно было для того, чтобы я укрепился в свое вере. Мой отец был дьяконом, поэтому я с детства знал «Отче наш», но никогда не молился. Я как бы знал, что есть вера, но у меня не было в этом уверенности. А далее в моей жизни происходит чреда событий: выживаю в ситуации, в которой должен был умереть, после парализации встаю на ноги и начинаю ходить – многие не верили своим глазам, я зимую в доме без отопления и при этом у меня даже не было воспаления легких, но потом в минус 46 градусов отмораживаю ноги, мне их ампутируют - и это происходит в Рождество. Случайностей не бывает…

- Как ты пережил депрессию?

- Многие уверяют, что у меня должны была быть депрессия. Но нет, депрессии не было. Я потерял в один момент все – маму, жилье, здоровье, окружение. Я просто не видел смысла дальнейшего существования. Но это не депрессия. Не отчаяние. Это было состояние безвыходности. Когда меня повезли на ампутацию ног, я просто принял этот факт и хотел жить дальше, восприняв все случившееся как новый и, возможно, последний шанс.

Максим с супругой Любовью Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Хочешь сказать, что инвалидность изменила твою жизнь в лучшую сторону?

- Абсолютно. Инвалидность не просто изменила, а дала мне наилучший вариант моей жизни. Теперь я точно не погибну духовно, а ведь мог, был на грани этого. Когда я начал менять образ своих мыслей, начала происходить переоценка ценностей, все вокруг меня начало меняться, в окружении появились люди, которые стали самыми близкими.

- Какой урок ты вынес из того, что случилось?

- Все познается в сравнении. И мне было уроком – ценить и дорожить тем, что имеешь. Мне показали, что значит потерять все, но потом дали возможность обрести еще больше. Сейчас у меня есть все, о чем можно только мечтать – дом, семья, вера.

- Веришь ли ты в то, что наказание неизбежно настигнет каждого, кто заслуживает его?

- Не совсем. Да, я не безгрешен и, наверное, нарушил все заповеди, кроме «не убей». Но не думаю, что дело только в этом. Есть теория, которую многие знают и придерживаются, что за наши грехи будут отвечать наши дети. В свое время я долго думал – почему я должен отвечать за грехи отца? Потом понял – это нужно, чтобы я сам не совершал таких грехов, так как расплачиваться придется моим детям. Мы можем не думать о себе, но всегда хочется, чтобы нашим детям было хорошо. И это очень сильно мотивирует.

- Если бы ты встретил человека, который спас тебя, чтобы ты ему сказал?

- Не знаю, честно, теряюсь. Наверное, обнял бы и сказал «спасибо». Но я до сих пор не знаю, кто стал моим спасителем.

- О каком поступке ты больше всего жалеешь в этой жизни?

- Мы с мамой возвращались из магазина. Я ускорился и пошел вперед, чтобы открыть калитку и дверь в дом. Стою, жду, мамы – нет, хотя вслед за мной должна была зайти. Выглянул – она лежит на земле. У нее внезапно остановилось сердце. Ее смерть полностью изменила мою жизнь. Мама была единственным близким мне человеком в этом мире. Меня до сих пор преследует чувство вины, что я тогда ушел вперед, не шел рядом с ней, вдруг бы этого не случилось, и еще очень виню себя за то, что редко говорил ей о том, что люблю ее и что она мне очень дорога.

- А сейчас ты эти слова часто говоришь близким людям?

- Знаешь, замечаю, что сейчас снова реже стал говорить… надо исправляться.

- Ты любишь свою жену?

- Да. Знаете, такой парадокс – до случившегося со мной несчастья, я не собирался жениться, у меня никогда не было серьезных отношений, после – тем более, совсем не до этого было. С Любой мы познакомились в доме-интернате для инвалидов, куда я попал после ампутации ног. Она там работала, ухаживала за нами. Между нами возникла связь на духовном, астральном, ментальном плане. Я понял, что это тот человек, с которым я готов провести жизнь. И, знаете, к какому выводу я пришел - самый лучший подарок, который дарит нам судьба - это люди, которым мы может искренне сказать: «Спасибо, что Ты есть».

Максим с супругой Любовью Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Бывает, что ты завидуешь людям, которые могу ходить?

- Вообще нет. Однажды мне написал мужчина, с которым мы проговорили несколько часов. В конце он мне сказал: «Спасибо, я сегодня хотел выйти с 6 этажа, а ты мне спас жизнь». Возможно, мое предназначение в том, чтобы поддерживать людей – и для этого не важно, есть ли у тебя ноги. Я живу в постоянном поиске своего предназначения, думая – а что еще я должен сделать?

- Как относишься, когда инвалидов начинают жалеть?

- Это самое низкое чувство и оно точно не приносит добра и поддержки тому, на кого направлено. В любом случае, человеку, даже без рук и ног, все равно должен оставаться человеком, а не считать, что ему все должны и рассчитывать на жалость.

- Что обязательно должен сделать каждый человек хотя бы раз в жизни?

- Задуматься о том, кто он, и понять, зачем и для чего живет.

- Поделитесь несколькими мотивирующими фразами, которые тебе помогают

- Если тебе не нравится дорога, по которой идёшь, просто проложи другую.

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