Работники на ресепшн первые встречают гостей Фото: Герман Архаров

Алтайский край хорошо известен среди туристов, с каждым годом его посещают все больше гостей. При этом в регионе не хватает горничных, администраторов и некоторых других специалистов сферы услуг, хотя пройти обучение и найти место работы реально, не выезжая за пределы региона. Рассказываем, как это сделать, и на какую зарплату можно рассчитывать в гостиничном бизнесе.

Студенты нарасхват

В последнее время обучение рабочим профессиям в Алтайском крае становится престижным, на некоторые специальности конкурс не меньше, чем в вузах. Сергей Ездин, директор Алтайской академии гостеприимства, рассказал, что, в частности, они готовят специалистов по направлениям «Поварское дело» и «Гостиничное дело». К тому же, при желании кроме основного диплома можно получить дополнительный, например, вдобавок к администрированию отеля освоить курсы горничных.

Студенты не остаются без работы, многих из них еще до выпуска «бронируют» компании, чтобы потом сразу трудоустроить молодых специалистов.

– Мы все развиваемся мы к чему-то стремимся. Из обычной горничной может вырасти директор гостиницы, отеля или другого объекта размещения, – отметил Сергей Ездин.

Олег Акимов и Сергей Ездин Фото: Герман Архаров

Основной партнер белокурихинского филиала Алтайской академии гостеприимства – компания «Курорт Белокуриха». Здесь студенты проходят практику, а в будущем трудоустраиваются на постоянно основе

Олег Акимов, заместитель генерального директора «Курорта Белокуриха» рассказал, что для них актуальна проблема вакантных мест, однако частично ее решают благодаря студентам и выпускникам академии. Соотношение «отдыхающий – персонал» здесь практически один к одному: на 1,5 тысячи мест для отдыхающих нужно примерно столько же специалистов. Каждый день здесь вакантны 100-120 мест.

Санаторий Фото: Герман Архаров

В будущем в «Белокурихе-2» откроются новые отели, а значит для работы потребуются дополнительные силы.

На какую зарплату можно рассчитывать

Мария Гребенкина, замгендиретора по персоналу «Курорта Белокуриха», рассказала, что отрасль в целом испытывает дефицит в кадрах и их компания не является исключением. На работу здесь готовы принять официантов, поваров, персонал кухни, горничных и других специалистов. Зарплата зависит от графика, можно остаться на постоянной основе или же на сезон.

Мария Гребенкина Фото: Герман Архаров

Повар ресторана на «постоянке» может заработать от 25-35 тысяч рублей, а при сезонном трудоустройстве - от 50-70 тысяч. Горчичная санатория может получать 25-30 тысяч рублей на «постоянке» и от 40 тысяч на сезонной работе.

Лицо санатория

Гостей курорта встречают специалисты стойки размещения. Улыбчивые девушки готовы ответить на все вопросы и быстро заселить новых постояльцев. Они - лицо санатория.

Людмила Литвинова, начальник службы размещения, говорит, что у их службы важная миссия - оставить первое впечатление хорошим.

На ресепшен Фото: Герман Архаров

- Наша задача максимально быстро разместить гостя в номере. Люди с дороги, устают, мы это понимаем. Есть стандарты работы, которых придерживаемся, общение регламентировано. Если гости видят, что им рады, то и сами ведут себя также, - объяснила Людмила.

По ее словам, администратор службы приема и размещения должен знать все о санатории быть готовым принять любого гостя. Отель работает круглосуточно, смены сотрудников длятся по 8-12 часов.

Санаторий Фото: Герман Архаров

- Мы максимально настраиваем гостей на позитив и находим подход к каждому, - подчеркнули работники санатория.

Тонкости уборки

В санатории «Белокуриха» два десятиэтажных корпуса, где располагаются более 400 номеров. Чистоту каждого из них обеспечивают горничные. Их рабочий день начинается в 8 утра. Первым делом они убирают номера выезжающих гостей, которые скоро займут другие постояльцы. После этого приступают к текущей уборке.

Александра Сайберт Фото: Герман Архаров

- Больше всего времени требуется на то, чтобы навести чистоту в санузлах, - рассказывает Александра Сайберт, старшая горничная санатория. - Там нужно все шоркать, особенно если гости жили долго и не запускали в номер, а только просили вынести мусор и поменять полотенца. Мы справляемся, у нас есть щетки, губки и многое другое.

В номере Фото: Герман Архаров

Горничные трудятся вахтовым методом, им предоставляют жилье и питание. Каждая отвечает за 28-30 номеров, если смена длится с 8 до 20 часов. Те же, кто работает с 8:00 до 16:00 должны убрать 18 номеров. При желании всегда можно взять больше, чтобы увеличить заработок.

Александра Сайберт Фото: Герман Архаров

В работе горничной много тонкостей - начиная от уборки, заканчиваем искусством складывать полотенца и заправлять постель, чтобы «уголок к уголку». Сотрудники санатория особенно ценят обратную связь.

В санатории Фото: Герман Архаров

- Нас часто благодарят за улыбчивость, хорошее отношение качественную уборку и помощь, - добавила Александра.

Секреты кухни

Во время отдыха на высоте должно быть и питание отдыхающих. Даниил Кошкаров, су-шеф ресторана «Мишель» признается, что главная сложность профессии повара в том, что это тяжелый физический труд.

- Но при этом ты каждый день пробуешь что-то новое и радуешь людей. Мне также интересно работать со студентами - объяснять молодому поколению все аспекты и тонкости профессии, - отметил су-шеф.

Даниил Кошкаров Фото: Герман Архаров

Он добавил, что в работе важен заряд команды. Рабочих рук иногда не хватает, поэтому здесь рады новым поварам. Необязательно иметь профильное образование, всему могут научить на месте. Не стоит забывать, что работу на кухне не назовешь простой, ведь целый день приходится быть на ногах и часто стоять у плиты.

- Главное качество, которым должен обладать наш сотрудник - трудолюбие. Неважно, приходят к нам с опытом или нет. На первых этапах человек будет помогать повару, например, заниматься нарезками, - говорит Даниил Кошкаров.

Эту профессию можно назвать творческой, ведь иногда гости просят приготовить необычные блюда. Один из последних примеров - драники из моркови.

На кухне Фото: Герман Архаров

Добавим, что в рамках акции министерства образовании и науки Алтайского края «Журналист меняет профессию» сотрудники СМИ сами освоили некоторые профессии сферы гостеприимства. Они были администраторами, горничными, поварами и бариста.

Цифры

В Алтайском крае в сфере среднего профессионального образования в сфере обслуживания ежегодно выпускается 6393 специалиста:

– повар, кондитер – 2405,

– парикмахер – 828,

–поварское и кондитерское дело и организация обслуживания в общественном, питании – 805,

– туризм – 581,

– гостиничное дело – 574,

– продавец, контролер-кассир – 532,

– гостиничный сервис –152,

– официант, бармен –139,

– технология парикмахерского искусства –135,

– проводник на железнодорожном транспорте –125,

– реклама –117,

Подсказка «КП»

Молодые люди, которые сейчас выбирают профессию, могут воспользоваться консультацией Центра опережающей подготовки Алтайского края, перейдя по ссылке. Здесь можно пройти профессиональные пробы на портале проекта “Билет в будущее”, узнать, какие образовательные учреждения, участвуют в этом проекте, а также получить консультацию по выбору профессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдых на Алтае в 2022 году: где отдохнуть и что посмотреть

Рассказываем, куда поехать и с пользой провести время в Республике Алтай и Алтайском крае (подробнее)