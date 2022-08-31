Приоритет - общественному транспорту

Важно определить динамику роста движения транспорта на всех интенсивных участках. Фото: Михаил Полубедов, предоставлено администрацией г. Барнаула

В Барнауле организуют дополнительный мониторинг дорожной ситуации в связи с реконструкцией путепровода на Новом рынке с началом осени. Это решение было принято по итогам оперативного совещания по организации дорожного движения под руководством заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева.

Пробки уменьшились

В совещании приняли участие специалисты профильного комитета, сотрудники ГИБДД и перевозчики. Они обсудили дорожную обстановку в городе в связи с перекрытием участка проспекта Ленина на период реконструкции путепроводов и определили мероприятия, необходимые для предотвращения заторов, связанных с традиционным в осенний период увеличением транспортного трафика и пассажиропотока в общественном транспорте.

Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин рассказал о том, какие мероприятия включает в себя временная схема движения транспорта на период реконструкции путепровода на проспекте Ленина, отметив, что в первую очередь решен комплекс задач по предоставлению приоритета общественному транспорту.

В их числе организация выделенных полос и установка на них камер фото- и видеофиксации, ограничение движения транспорта по трамвайным путям, изменение циклов работы светофорных объектов, частичный запрет парковок на основных улицах, устройство трамвайных колец и введение специального пересадочного тарифа и ряд других мер.

Он сообщил, что в преддверии осеннего сезона для оценки дорожной ситуации был проведен мониторинг движения личного и общественного транспорта в утренние и вечерние часы пик. Согласно полученным результатам после закрытия путепровода и изменения схемы движения транспорта скорость движения общественного транспорта по основным направлениям увеличилась либо сохранилась на прежнем уровне. При этом для личного транспорта нагрузка перераспределилась на другие магистрали. В связи с этим пробки на проспекте Калинина уменьшились.

По его словам, реализация комплекса этих мероприятий позволила избежать осложнения транспортной ситуации, в том числе возникновения пробок в «межпиковые» периоды.

«При ожидаемом увеличении количества транспортных средств и росте пассажиропотока в общественном транспорте специалисты комитета совместно с сотрудниками ДПС начали проводить мониторинг дорожной ситуации, в частности по учету интенсивности движения транспорта. В первую очередь группы мониторинга будут работать на проспектах Калинина и Строителей, где возникают наиболее заторовые ситуации. С учетом дорожной обстановки будет корректироваться режим работы светофоров и организовано патрулирование экипажей ДПС, чтобы обеспечить оптимальное движение транспорта», - добавил Валерий Ведяшкин.

Оперативно реагировать на проблемные ситуации

Антон Шеломенцев обратил внимание на необходимость организовать аналогичную работу и на других участках, где фиксируется наиболее высокий трафик движения транспорта: Змеиногорский тракт, Ленточный Бор, улица Кутузова и другие.

«До 1 сентября важно определить динамику роста движения транспорта на всех интенсивных участках, держать их на контроле и, исходя из полученных данных мониторинга, оперативно реагировать на возникающие проблемные ситуации. Также с учетом поступающих обращений необходимо проработать возможные мероприятия для оптимального движения пешеходов, которые являются полноправными участниками дорожного движения», - отметил он. Кроме того, в связи с началом учебного года, что приведет к увеличению пассажиропотока, необходимо организовать дополнительный контроль за работой общественного транспорта.

По поручению замглавы в ближайшее время с перевозчиками проведут отдельное совещание.

Автор: Илья Петров.