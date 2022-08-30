Сам отец Александр твердо заверил, что сам никогда не занимался отчиткой и не планирует Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Накануне стало известно, что русская православная церковь (РПЦ) разработала проект документа для регламента практик экзорцизма. Он предполагает, что за обряд священники не смогут брать деньги. “Комсомолка” решила узнать у барнаульского священника отца Александра Микушина, как он относится к данной инициативе, и проводят ли такие обряды в Алтайском крае.

- Несомненно, это правильное и хорошее решение руководства РПЦ. Потому что я встречал на YouTube видео проведения чина, и порой меня настораживало, что это все снимается на камеру. Иной раз кажется, что это постановка, либо обряд ради финансового интереса. Были случаи, когда люди сами на себя наговаривали, что в них вселились бесы, в народе это называлось кликушество, - отметил Александр Микушин.

Сам отец Александр твердо заверил, что сам никогда не занимался отчиткой (так в РПЦ называют обряд экзорцизма, прим. ред.) и не планирует. Но был случай, когда ему пришлось лицом к лицу встретиться с одержимостью.

- Ко мне обратилась девушка, которая пользовалась услугами целителей или экстрасенсов, и после очередного похода она начала чувствовать в себе присутствие некой сущности. Я посмотрел, что никто из наших великих святых не проводил отчитку, но обряд все же есть. Я проводил таинство соборования (таинство исцеления, прим. ред.) на которое пришла и эта девушка. Во время обряда она начала издавать бессвязные звуки и вести себя неадекватно, хулить церковь и Бога. Когда девушка пришла в себя, то сказала, что ей стало легче. Приходила она несколько раз, надеюсь, что чудо-исцеление произошло, - подчеркнул Александр Микушин.

По словам Микушина, когда он учился в семинарии, курса по проведению экзорцизма не было, поэтому чтобы узнать больше и помочь девушке, ему пришлось открыть энциклопедии. Согласно древним канонам, главное правило - за обряд нельзя брать мзду, деньги или любой другой подарок, все должно быть благотворительностью.

- Я думаю, что человек, который проводит такие обряды, должен быть монахом, человеком с высокими моральными принципами. И никакой фото- или видеосъемки нельзя проводить. Я не проводил отчитку, а всего лишь таинство, но там стояла такая атмосфера страха. В этот момент тебе не до съемок точно, - добавил барнаульский священник.

В Алтайском крае, со слов отца Александра, такие обряды не проводят. Но люди в любом случае могут обратиться за исцелением в храм.

Наконец, священник предостерег всех, кто пользуется или планирует обратиться за услугами различных колдунов. По словам Микушина, эффект от них есть, но временный, а потом все становится только хуже.

- Последствия от обращения к оккультистам могут быть очень серьезными - одна болезнь сменится другой, исцелением имеет кратковременный эффект, а дальше возвращается с удвоенной силой. Самое страшное - одержимость бесами, когда человек чувствует в себе сущность, приступ злобы к людям и миру, желание сделать что-то плохое. Молодцы те, кто не боится, и идут сразу в храм, - подытожил Александр Микушин.

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