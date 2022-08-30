Жезл, иконы, гладиолусы. Что подарили на юбилей митрополиту Барнаульскому и Алтайскому

Архиерею пожелали доброго здравия, крепости сил душевных и телесных. Фото Кирилла Богданова и Владимира Клименко

29 августа в Покровском кафедральном соборе после богослужения собравшиеся поздравили митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с 65-летием.

Архиерею пожелали доброго здравия, крепости сил душевных и телесных. Среди подарков от духовенства, светской власти, прихожан было много цветов. Принимая гладиолусы, Владыка заметил, что это его самые любимые цветы.

Архиерею пожелали доброго здравия, крепости сил душевных и телесных. Фото Кирилла Богданова и Владимира Клименко

От грузинской диаспоры митрополиту Сергию преподнесли красивый жезл, который используется при богослужении. Благочинная московского Новодевичьего монастыря монахиня Евдокия привезла владыке образ Спаса Нерукотворного XIV века – уменьшенную копию надвратной иконы Успенского собора Московского Кремля. Также среди подарков были и другие иконы, в том числе «Тайная Вечеря», которую вручили юбиляру бийчане.

Архиерею пожелали доброго здравия, крепости сил душевных и телесных. Фото Кирилла Богданова и Владимира Клименко

Пришедшие поздравить митрополита казаки душевно спели в Епархиальном управлении, группа депутатов от лица фракции коммунистов России в АКЗС также поздравила владыку и подарила букет роз и четки, представители городской администрации торжественно вручили юбиляру нагрудный знак Барнаула.

Среди душевных подарков от прихожан были и яблоки, и шишки с орехами, и мед, в честь Медового, Яблочного и Орехового Спасов.

Архиерею пожелали доброго здравия, крепости сил душевных и телесных. Фото Кирилла Богданова и Владимира Клименко

- Благодарю всех, кто здесь со мной собрался, чтобы поблагодарить Бога за то, что даровал мне этот срок жизни не только прожить, но и послужить Богу, людям нашей России, - заметил в ответном слове митрополит.

- В тот же день состоялся совет митрополии, где разбирались текущие дела, - заметил пресс-секретарь Епархии Николай Илюшин.

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