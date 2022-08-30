Аномальная жара накроет Алтайский край

Столбики термометров поднимутся выше отметок +30 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе Алтайский край окажется во власти аномальной жары. Воздух прогреется до +30 градусов и выше, рассказала «Комсомольской правде» Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС.

– Потепление связано с тем, что районы Алтайского края всю текущую неделю будут находиться под влиянием антициклона. Начиная с 30 августа каждый день температура воздуха будет повышаться на 1-2 градуса, – пояснила синоптик.

Днем 30 августа столбики термометров покажут +24…+29 градусов. Без осадков. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

31 августа ожидается +25…+30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

1 сентября в Алтайском крае воздух прогреется до +27…+32 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

По словам Людмилы Сырых, последний раз так жарко в конце лета – начале осени в Алтайском крае было в 2015 году.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. C 30 августа по 2 сентября местами в Алтайском крае сохранится высокая (4 класс) пожароопасность. Более того, с 31 августа в Барнауле и Угловском районе прогнозируют чрезвычайную пожароопасность (5 класс).

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