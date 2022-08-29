Чуйский тракт на границе Новосибирской области и Алтайского края расширят до четырех полос

Чуйский тракт Фото: УПРДОР «Алтай»

Работы по расширению Чуйского тракта до четырех полос продолжатся. На очереди участок у границы с Алтайским краем.

Если быть точнее, то речь идет о 33-километровом участке на границе Новосибирской области и Алтайского края.

– ФКУ «Сибуправтодор» объявил аукцион на разработку проекта капитального ремонта Чуйского тракта в Новосибирской области. Ремонт выполнят на участке со 102-го по 135-й километр, то есть перед границей с Алтайским краем, - пишет НГС.

Соответствующая запись опубликована на портале Госзакупок. В задачу подрядной организации входит выполнение инженерно-экологических и гидрологических испытаний, обследование дорожного полотна, фиксация дефектов и подготовка документов для ремонта дороги. И как раз в последнюю часть включена задача по увеличению полосности.

Стоимость проекта составит почти 75 млн рублей. Заявки принимаются до 14 сентября, а с 14 октября подрядчик уже должен будет приступить к работам. Срок окончания соглашения – 14 июля 2024 года. И это только бумажная и изыскательная работа. Фактическая же начнется не скоро, так что на быстрое рассмотрение вопроса надеяться не стоит.

А в это время непосредственно в Алтайском крае работы по расширению Чуйского тракта уже давно активно ведутся. Только в текущем строительном сезоне бригады заняты сразу на пяти участках. К декабрю должны сдать три объекта общей протяженностью 14,5 км. Оставшиеся два длиной 12,6 км откроют еще через год. Помимо этого, разработана проектная документация по расширению еще 50 километров на участке Барнаул-Бийск.

Дорожники поставили цель до 2035 года расширить Чуйский тракт до четырех полос на всей протяженности в Алтайском крае. Всего же по территории региона проходит 316 километров федеральной трассы. Из них двухполосными остаются всего 182. Так что цель при должном уровне финансирования вполне реальная. Остается надеяться, что и соседи не будут отставать.

Отметим, модернизация участков Чуйского тракта – это задача со звездочкой, ведь необходимо разрешить сразу две проблемы: увеличить ежегодно растущую пропускную способность и сделать передвижение по трассе безопасной. В наши дни летом и в выходные трафик в сутки составляет до 20 тысяч машин.

Технологии же не стоят на месте. Сегодня они дошли до того, что в этом году на одном из участков в Первомайском районе оборудовали взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 км. Ее будут использоваться для ликвидации ЧС.

– Для строительства данного участка Чуйского тракта подрядчик использовал цементно-бетонные слои дорожной «одежды». На протяжении всей взлетно-посадочной полосы, его толщина составляет 28 см. Дорожное полотно способно выдержать большие нагрузки, связанные с большим трафиком и двойным назначением – в качестве автодороги и полосы для авиации, – подчеркнул главный инженер Упрдор «Алтай» Сергей Рубаненко.

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