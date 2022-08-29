Барнаульский пивзавод представил свои напитки на гастрофестивале «Алтайские бренды»

Гастрофестиваль «Алтайские бренды» в этом году прошел впервые в истории краевой столицы Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаульский пивоваренный завод», которому на следующий год исполняется 45 лет, стал одним из ключевых участников фестиваля «Алтайские бренды». БПЗ подготовил для гостей праздника две масштабных площадки с вкусными напитками и угощениями от завода и его партнёров.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Гастрофестиваль «Алтайские бренды» в этом году прошел впервые в истории краевой столицы. Свою продукцию на этой площадке представили более 40 алтайских производителей. Посетили праздник и почетные гости, например, глава региона Виктор Томенко.

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Проведение гастрономических фестивалей в Алтайском крае - это хорошая традиция, [но] такой фестиваль проводится впервые. (…) Алтайские бренды всем известны, для многих они – синоним, действительно, здорового питания, здоровых и экологически чистых продуктов. Так и есть, – отметил в своей речи на фестивале губернатор края.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Разнообразие продуктов, представленных на празднике, было очень велико. Алтайские производители представили самую разную продукцию: сыр, мясо, сладости, молочку, и напитки.

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Фестиваль алтайских брендов - это замечательная инициатива правительства Алтайского края. Мы с удовольствием поддержали ее, и думаю, в дальнейшем фестиваль станет для нас традицией», – оценил праздник директор по стратегическому развитию и управлению предприятия Александр Локтев.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году завод представил несколько новых безалкогольных напитков. «Гвоздем» программы стала настоящая алтайская «Кола» - как классическая, так и диетическая, без сахара. Оба напитка, как сообщил Александр Локтев, пришлись людям по вкусу.

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мы готовились к выпуску давно, на разработку ушло около двух лет. А в этом году потребность возросла, и мы, конечно, чуть ускорились, и выпустили колу на рынок, – рассказал о появлении алтайской замены американскому бренду Локтев.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Все это, как отметил представитель БПЗ, является достойным примером импортозамещения. Транснациональные корпорации уходят из России, и на освободившееся место приходят местные производители.

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Сейчас мы сохраняем позиции в Узбекистане, Казахстане, Киргизии и Китае. В дальнейшем планируем расширить перечень стран, куда идут поставки, – сообщил Александр Локтев.

Кроме того, в ближайшем будущем в ассортименте предприятий появятся и новые продукты. Так, планируются новинки в линейке энергетиков, появится питьевая вода с различными вкусами.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, в дегустации напитка приняли участие и журналисты «Сибирской медиагруппы». Многие отметили более мягкий вкус напитка в сравнении с зарубежным «оригиналом».