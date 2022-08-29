В Барнауле пациентку оштрафовали за оскорбление медсестры

Скандал в барнаульской поликлинике произошел в мае текущего года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пациентку поликлиники оштрафовали за оскорблением медсестры. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Скандал в барнаульской поликлинике произошел в мае текущего года. Однажды утром одна из медсестер шла по коридору и услышала в своей адрес оскорбления. Сидящая на скамейке женщина, не стесняясь в выражениях, возмущалась по поводу медицинских услуг. Ее не устроило качество проведенных исследований. Медсестра не хотела вступать в конфликт и просто зашла в свой кабинет. Но разъяренная женщина на этом не остановилась.

Когда через некоторое время медсестра вновь пошла по коридору по служебным делам, недовольная женщина продолжила ее оскорблять, в том числе с использованием матов. Все это происходило на виду у других пациентов и медиков. Оскорбленная сотрудница больницы решила не оставлять это безнаказанным и обратилась с заявлением в полицию. После проверки был составлен административный протокол.

– Мировым судьей судебного участка № 7 Железнодорожного района г. Барнаула рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина по ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме), – сообщили в пресс-службе судов.

В итоге суд признал пациентку виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Кстати, женщина отделалась самым легким наказанием по административной статье об оскорблении. По ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ для граждан предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А если бы она написала оскорбительные слова публично в интернете, ей бы пришлось заплатить от 5 до 10 тысяч рублей.

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