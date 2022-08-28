Время Сергея Шубенкова в финале спартакиады - 13.30. Скриншот: трансляции МАТЧ ТВ

В Челябинске продолжаются финалы Всероссийской спартакиады среди легкоатлетов. Сегодня, 28 августа, заслуженную награду в беге на 110 метров с барьерами завоевал барнаульский спортсмен Сергей Шубенков.

Сергей был безусловным фаворитом гонки, хотя сегодня он все же заставил болельщиков попереживать: в полуфинале он сбил два барьера и еще один задел, но даже это не сильно сказалось на его скорости и он финишировал с уверенным преимуществом, чем обеспечил себе дорожку на финале.

А вот в вечером уже соперники немного пощекотали нервы Сергею: был дан старт, но секунду спустя стало понятно, что зафиксирован фальстарт. Судейская бригада отправилась проверят показания электроники и после долгого совещания выяснилось, что, по всей видимости произошел какой-то сбой, поскольку все дорожки остались заняты – никого из барьеристов не дисквалифицировали.

Так что сильнейший в дисциплине определился только со второй попытки. Вполне ожидаемо им стал Сергей Шубенков. Причем он снова сбил два барьера, но вновь на финише оторвался от ближайших преследователей.

- Да, я сильно зацепил один барьер, это могло стать фатальной ошибкой, но тем не менее… - сказал в эфире МАТЧ ТВ Шубенков, пересматривая в прямом эфире повтор собственного старта. – Спасибо всем, кто пришел посмотреть! Прекрасный конец сезона! Отличный город Челябинск, отличный стадион.

Кстати, финишировал Сергей с развязанным шнурком, но к счастью и это не повлияло на забег.

- Я еще подумал: «Новые шиповки! Классно! Шнурки не развязались на полуфинале. Поди и сейчас не развяжутся!». Но нет! У меня всегда так, - отмахивается спортсмен.

В Челябинске он показал время 13.30 секунды, не рекорд, но Шубенков в целом остался доволен.

- Не лучший результат в сезоне, да ладно, сойдет, - сказал он.

Напомним, ранее в копилку команды алтайских спортсменов два «золота» положили бегуны на 400 метров – Полина Миллер и Савелий Савлуков.

Добавим, что ВФЛА утвердила призовой фонд: спортсмены, занявшие первое место, получают 150 тысяч рублей. Дополнительные бонусы можно было бы получить за лучший результат сезона в мире – 100 тысяч рублей, в Европе – 50 тысяч, за рекорд России – 300 тысяч или за высшее достижение страны в молодежной категории – 100 тысяч рублей.

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