В Барнауле семейная пара отделалась условкой за обман почти тысячи человек на 179 млн рублей

Приговор будут обжаловать Фото: Олег УКЛАДОВ

В Индустриальном районном суде Барнаула вынесли приговор семейной паре, которую обвиняли в обмане почти тысячи человек на сумму, превышающую 179 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В 1997 году семейная пара создала некоммерческую организацию.

«Впоследствии, действуя умышленно, в период с 1 апреля 2004 года по 24 июня 2014 года, они разработали различные виды вкладов, привлекающие граждан выгодными условиями размещения денежных средств и высокими процентными ставками по сравнению с иными финансово-кредитными организациями Российской Федерации», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что пара решила привлекать граждан и похищать их деньги обманом обмана по принципу «финансовой пирамиды».

Всего у 978 потерпевших похитили более 179 миллионов рублей. Кроме того, одним из обвиняемых были присвоены чужие деньги в сумме более 3 миллионов рублей.

Одного фигуранта приговорили к 4 годам 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Другому назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

- Разрешены заявленные при рассмотрении уголовного дела исковые требования. В связи с обжалованием, приговор в законную силу не вступил, - резюмировали в пресс-службе.

Ранее мы писали, что жительница Барнаула стала вкладчицей одной из инвестиционных компаний и потеряла более 5 млн рублей, когда финансовая пирамида рухнула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле девушка обманула продавца с помощью фейкового скриншота банковского приложения

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей (подробнее)