На Алтае мужчины сожгли труп убитого приятеля, расчленили и сбросили останки в реку

Мужчину задушили шнурком Фото: Олег УКЛАДОВ

Жуткое преступления произошло в Республике Алтай – двое мужчин сожгли труп убитого знакомого, расчленили лопатой, а останки сбросили в Катунь. Одного из местных жителей обвиняют в убийстве, а его знакомого в том, что он помог скрыть следы преступления. Подробности произошедшего рассказали в СУ СК по Республике Алтай.

17 декабря 2020 года житель села Ело проводил время в сторожевом домике на территории туристической базы в селе Акташ Улаганского района. Там он, по версии следствия, из личной неприязни задушил шнурком знакомого. Очевидцем преступления стал приятель, которого мужчина попросил помочь скрыть следы преступления.

По данным СК, вместе они сожгли тело убитого, расчленяя его части лопатой. После этого сложили несгоревшие останки жертвы в полиэтиленовые пакеты, на автомобиле перевезли в Онгудайский район, где выбросили в реку Катунь.

- Преступление, совершенное в условиях неочевидности, при отсутствии тела убитого, удалось раскрыть в апреле 2021 года благодаря эффективному взаимодействию следователей следственных органов и следователей-криминалистов отдела криминалистики следственного управления с оперативными сотрудниками УФСБ России региону и МВД по региону, в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, - пояснили в ведомстве.

В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 316 УК РФ (укрывательство преступления, то есть заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Местный житель не признался в убийстве, а вот его его пособник все рассказал и активно способствовал раскрытию преступления. Уголовное дело направили прокурору.

Ранее мы писали о том, что 46-летнего жителя Турочакского района Республики Алтай обвиняют в жестоком убийстве женщины. По версии правоохранителей, он убил подругу жены. После этого попытался топором расчленить труп и сжечь в печи бани. Когда это не получилось, то сельчанин собрал останки тела в мешки и сбросил в погреб. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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