Синоптики рассказали, как долго продлится похолодание Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае похолодает. В ночные часы местами в травостое даже возможны заморозки до -1 градуса. В регионе действует штормовое предупреждение, сообщает алтайский Гидрометцентр.

Как рассказала «Комсомольской правде» Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС, в субботу, 27 августа, погода в Алтайском каре будет неустойчивой. На регион окажут влияние атмосферные фронты.

Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов. Прогнозируют небольшие дожди и местами грозы, возможен град. Будет дуть западный ветер, 6-11 м/с, местами порывы могут достигнуть до 18 м/с.

Начиная с воскресенья, 28 августа, столбики термометра опустятся в Алтайском крае. Причина изменения погоды в холодном фронте. Ночью 28 августа ожидается +4…+9 градусов. Преимущественно без осадков, местами по югу небольшой дождь. Прогнозируют северный втер 3-8 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Днем в воскресенье ожидается +17…+22 градуса. В Алтайском крае будет преимущественно без осадков, подует северный ветер, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В ночь на понедельник, 29 августа, станет еще холоднее: +3…+8 градусов, местами в травостое заморозки 0…-1 градус. При этом будет преимущественно без осадков. Ожидается западный ветер, 3-8 м/с

Днем 29 августа температура воздуха пойдет на повышение и составит +22…+27 градусов. В Алтайском крае будет преимущественно без осадков, подует западный ветер, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ранее мы писали о том, что стало известно, каким может быть начало зимы в Алтайском крае. В Барнауле ожидаются суровые морозы под 40 градусов.

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