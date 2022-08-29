В Барнауле детей приглашают записаться на спорт

В частности, продолжается набор детей в секцию гребли на байдарках и каноэ Фото: Анна СЕМИНА

1 сентября – это не только начало нового учебного года, но и время подобрать своему ребенку секцию по душе. Некоторые из них с наступлением осени уже начинают тренироваться, а где-то отбор не завершен. «Комсомолка» рассказывает, где в Барнауле набор еще продолжается.

Волейбол

Спортшкола «Заря Алтая» объявляет набор мальчиков и девочек с 8 лет. Занятия проходят в группах начальной подготовки и тренировочных группах. Зачисление возможно только по результатам сдачи нормативов. Преимущество отдается высоким кандидатам:

- 2013−2014 года рождения (рост от 140 см и выше);

- 2012 года рождения (рост от 150 см и выше);

- 2011 года рождения (рост от 160 см и выше);

- 2010 года рождения (рост от 170 см и выше);

Кроме этого, в Барнауле проводится набор юношей и девушек 2015−2016 годов рождения от высоких родителей на внебюджетные места. Контрольный просмотр для зачисления состоится:

- 14, 21, 28 августа 2022 года в 10:00 по адресу: ул. Антона Петрова, 146-а (ДК Барнаула)

При себе иметь:

- спортивную форму (шорты, футболку, спортивная обувь для зала);

- копия свидетельства о рождении;

- копия СНИЛС;

- копия медицинского полиса (с двух сторон);

- копия ИНН (при наличии);

- фото 3*4 см - 2 шт;

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка от педиатра.

Дополнительные вопросы в администрацию СШОР: 8 (3852) 44−64−71.

Тхэквондо

Спортшкола «Олимпийские надежды» приглашает для зачисления в группы начальной подготовки мальчиков и девочек от 7 до 12 лет. Заявление принимают до 29 августа.

Список документов:

1. Медицинское заключение к занятиям от врача-педиатра с формулировкой «к занятиям тхэквондо допущен»

2. Согласие на обработку персональных данных

3. Копия свидетельства о рождении

4. Фото размером 3×4 - 4 шт.

Дополнительная информация на сайте www.tkd-22.ru (в разделе «Для поступающих») или по телефону: 8 (3852) 667−167

Индивидуальное тестирование для зачисления будет проходить с 5 по 11 сентября.

Горные лыжи/сноуборд

Спортшкола «Горные лыжи» и Avalman Kids Club проводит набор в детские группы для начальной подготовки в отделения сноуборда и горных лыж от 4 до 8 лет. Тренировки проходят в Барнауле на ГЛК «Авальман» и на склонах ГЛК «Благодать» в Белокурихе.

Дополнительная информация по набору и условиям приема детей по телефонам: 8 (3852) 500−508 (Барнаул); 8−913−212−85−58 (Белокуриха).

Гребля

Продолжается набор мальчиков и девочек для зачисления в шестой класс интерната при Алтайском училище олимпийского резерва. Будущие гребцы проживают в общежитии на полном обеспечении, а обучение проходит по стандартной школьной программе.

- Для зачисления необходимо пройти медицинское обследование и допуск от врача, а также тест на физическую подготовку: бег, подтягивания, прыжки и т.д., - рассказывают в спортшколе по гребле на байдарках и каноэ им. К.Костенко.

Дополнительная информация по телефону: 8 (3852) 65-90-92.

Баскетбол

СШОР «АлтайБаскет» продолжает работ мальчиков и девочек 2014 года рождения и добор 2013 года рождения.

- 1 сентября мы приглашаем на День открытых дверей. С родителями встретятся наставники команд и расскажут все о наборе и предстоящей подготовке, - рассказали в спортшколе.

Встреча пройдет на втором этаже спорткомплекса «Обь» с 15 до 17 часов. Дополнительная информация по телефону: 8 (3852) 367-763.

Спортшкола «Победа»

1 сентября в спортивной школе «Победа» также пройдет День открытых дверей и встреча родителей с тренерским составом. Всех заинтересованных ждут с 12 до 14 часов по адресу: ул. Антона Петрова, 146-г.

Набор продолжается в секции тхэквондо (от 7 лет и старше), легкой атлетики (от 9 лет), баскетбола (от 8 лет), волейбола (от 8 лет), спортивной аэробики (от 7 лет), танцевальный спорт (от 6 лет), кикбоксинг (от 10 лет).

Документы на зачисление принимают до 1 сентября. Справки по телефону: 8 (3852) 206−190.

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