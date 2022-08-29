Барнаульскому «Сеятелю» 10 лет: что изменилось за этот срок

"Сеятель" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ровно десять лет назад в Барнауле, на площади Октября установили памятник Его Величеству Крестьянину, получившему в народе прозвище «Сеятель». Что за этот период изменилось в Барнауле на площади Октября - в материале «Комсомолки».

Шел 2012 год, власти Барнаула приняли решение убрать с площади Октября памятник вождю. Ленин переехал на территорию КЖБИ-2, где стоит до сих пор. На его месте появился Крестьянин, но буквально с первых дней что-то пошло не так и это название в народе не прижилось. Наверняка многие сходу даже не вспомнят правильное название, зато «Сеятеля» знают все.

"Сеятель" Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие было торжественное: вокруг постамента уложили зеленый газон, высадили ели, установили лавочки. А как же площадь Октября выглядит спустя десять лет? Увы, не все так радужно. Нет, сам Сеятель на месте, вот только те самые елки уже активно теряют нижние ветки, а молодую поросль, которую высадили по периметру площадки, спасти не удалось – засохли напрочь.

Художественный музей Алтайского края

В период, когда Крестьянин только-только поселился на площади Октября, шел демонтаж здания. Строители поняли, что спасти его не получится и проще снести. Снесли. Начали возводить заново, по образу и подобию ранее существовавшего музея. Однако время от времени менялись подрядчики, стройку замораживали, здание консервировали, а смету, раз за разом пересматривали. На сегодняшний день даже неприглядный забор уже убрали, но говорить о сроках сдачи не берется даже самый отчаянный и открытый чиновник. По последней информации – это декабрь 2023 года. А до этого называлась иная цифра – декабрь 2022-го. Так что годом больше-годом меньше. Но надеяться даже не стоит.

"Сеятель" Фото: Олег УКЛАДОВ

Молодежный театр Алтая

За последнее десятилетие с театром было связано много хорошего: всевозможные проекты, акции, фестивали и прочее. Однако одним из самых запоминающихся моментов стало назначение в 2016 году режиссером Ивана Стебунова. После окончания высших курсов сценаристов и режиссеров наш известный земляк решил на некоторое время отодвинуть в сторону актерскую карьеру и даже успел снять короткометражный фильм, а уже после сбежал из шумной Москвы на свою малую родину, откуда получил заманчивое предложение стать режиссером МТА.

2 апреля 2016 года в театре состоялась премьера спектакля «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца. Это первая режиссерская работа Ивана Стебунова. В этой постановке Иван сыграл роль Медведя. А 3 марта 2017 года МТА представил спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Иллюзии». Его также поставил Стебунов.

Дом под шпилем

Памятник архитектуры все еще является главной достопримечательностью и визитной карточкой Барнаула. Несколько лет торговые площади на первом этаже занимал магазин «Патерсон», пользующийся популярностью. Просуществовал он недолго и не выдержал конкуренцию с другими продуктовыми сетями.

Сейчас на его месте находится салон антикварной мебели «История интерьера» и с ним связана еще одна небылица: в 2020 году журналист «КП-Новосибирск» Вадим Алексеев приехавший погостить в родной Барнаул, был, мягко говоря, шокирован объявлением на двери этого салона: «Вход платный 30 рублей», - гласила надпись.

– Когда зашли внутрь, других покупателей не застали. Но, впрочем, и с нас денег не попросили. А мы не предложили, - добавляет он.

Когда в СМИ подняли шумиху, руководство поспешило успокоить, мол, ничего подобного, это просто чья-то шутка. Хотя! Рассматривался вариант сделать из магазина музей.

В 2021 году был сдан ЖК «Столичный». Со стороны он повторяет силуэт Дома под шпилем, только в разы больше. Было много споров, о том, что этой постройкой был полностью нарушен архитектурный ансамбль не только площади Октября, но и проспекта Ленина в целом. «Сталинка» подмяла под себя и отреставрированный МТА и сам Дом под шпилем.

"Сеятель" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выделенные полосы

Пожалуй, самое последнее нововведение, которое в том числе коснулось площадь Октября – это выделенные полосы для общественного транспорта. Они проходят от проспекта Ленина до Калинина. Это была вынужденная мера, после закрытия на ремонт путепровода в районе Нового рынка.

Даже нескольких месяцев хватило для того, что доказать – этот опыт удачный. Власти уже рассматривают вариант на некоторых участках оставить выделенные полосы на постоянной основе. Кроме того, в ближайшее время будут установлены камеры, фиксирующие нарушения.

Площадь Евдокимова

Буквально на этой неделе политик-трансгендер Юлия Алешина сообщила о том, что обратилась к главе Барнаула Вячеславу Франку с предложением переименовать площадь Октября в площадь Михаила Евдокимова.

– Предлагаю увековечить память М.С. Евдокимова в Барнауле: переименовать площадь Октября в площадь Евдокимова. Будут ли протестовать коммунисты, ведь площадь Октября - символ их былой власти, - написала она в своем телеграм-канале.

Ее обращение приняли и зарегистрировали, так что осталось дождаться ответа.

Кстати, вскоре после того, как на площади «поселился» «Сеятель», инициативная группа предлагала переименовать Октября в Театральную площадь. Даже горожане с интересом восприняли это предложение, но идея заглохла.

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