В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет гастрономический фестиваль Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцев ждут последние выходные лета 2022. Пожалуй, многим хочется провести их активно, тем более что погода позволяет. Рассказываем, чем заняться и куда сходить в Барнауле 27 и 28 августа 2022 года.

Гастрономический фестиваль

В субботу, 27 августа, в барнаульском парке «Изумрудный» пройдет гастрономический фестиваль «Алтайские Бренды». Как уточняют организаторы, это будет мероприятие нового формата!

На фестивале будет представлена широкая линейка продуктов от местных производителей. Для жителей и гостей города будет работать эко-ярмарка, большая зона фудкорта, детская и спортивная зоны, арт-объекты. На сцене парка выступят артисты и музыкальная группа.

- Участники уже готовят свои площадки и с нетерпением ждут открытия! Они приготовили для вас много сюрпризов, среди которых будет вкуснейшая пицца с алтайским сыром Моцарелла, кулинарные мастер-классы, гриль-зона и бесплатная дегустация, - обещают организаторы. 6+

Где пройдет: Комсомольский проспект, 128, с 10:00 до 21:00

Вход бесплатный

«Диско-80»

В субботу, 27 августа, в парке культуры и отдыха «Центральный» пройдет очередная танцевальная вечеринка «Диско-80». Потанцевать под хиты ушедшей эпохи можно будет с 17:00 до 21:00.

- Гости парка отправятся в путешествие во времени и смогут потанцевать под зарубежные и отечественные хиты 80-х годов. Вся музыка будет воспроизводиться на виниловых пластинках и аудиокассетах, - рассказали организаторы в группе парка. 12+

Дискотека пройдет у главной сцены «Центрального».

Где пройдет: Социалистический проспект, 11в, 17:00-21:00

Вход бесплатный

Мастер-класс в рамках проекта «Носим русское»

В художественном музее Алтайского края продолжаются мастер-классы просветительского проекта «Носим русское». В субботу, 27 августа, встреча будет посвящена архаичной юбке.

Участники мастер-класс узнают много интересного о происхождении традиционного женского костюма, познакомятся со старинными образцами юбок и начнут шить свое изделие. Для участия в мастер-классе необходимо принести ткань на юбку из расчета: две длины юбки плюс 30 см при ширине ткани 150 см. 6+

Где пройдет: ул. Максима Горького, 16, 12:00

Стоимость: 300 рублей

Футбольный матч

Любители спорта могут отправиться на зрелищную игру, которая пройдет на футбольном стадионе «Динамо» в рамках 17-ого тура Второй лиги первенства России. Местный клуб «Динамо-Барнаул» сразится с командой «Новосибирск». 6+

Барнаульские футболисты играют в четвертой группе.

Где пройдет: ул.Никитина, 55 к2, 17:00

Стоимость: уточнять в кассе

Выставка «Древние миры Сибири»

До 25 сентября в Алтайском краеведческом музее проходит экскурсия «Древние миры Сибири», на которой можно посмотреть больше 80 резных изделий из кости мамонта и других животных. 0+

Где пройдет: Выставочный зал Алтайского государственного краеведческого музея (ул. Ползунова, 39)

Стоимость: 20-30 рублей

Теплоходная прогулка

В субботу, 27 августа, краеведческий музей проведет последнюю в этом сезоне речную теплоходную прогулку. Гости экскурсии смогут не только полюбоваться природой, но и услышат увлекательный рассказ кандидата исторических наук, заместителя директора музея по научной работе Оксаны Мамонтовой об алтайском купечестве. 0+

Где пройдет: Речной вокзал, причал №1, 12:00 (прийти желательно за 30 минут)

Стоимость: экскурсия - 100 рублей, билет на теплоход - 350 рублей, который приобретается отдельно в кассе причала №1.

Экскурсия «По следам маньяка»

Агентство «Миллион километров» запустило новую экскурсию по Барнаулу. На этот раз прогулка пройдет в парке «Юбилейный», где когда-то, как говорят экскурсоводы, пропадали люди и происходили страшные события. 12+

Где пройдет: ул. Малахова, 51

Стоимость: 400 рублей

Также в Барнауле 27 августа пройдет Ночь кино. Подробнее об акции можно прочитать здесь.

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