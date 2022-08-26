Если говорить про копченую колбасу, то ее срез должен быть сухим и гладким Фото: Олег УКЛАДОВ

Найти вкусную колбасу, изготовленную по ГОСТу, порой бывает непросто. Преподаватели Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса рассказали, как правильно выбрать ее в магазине и на что следует обратить особое внимание при покупке.

Первым делом нужно осмотреть оболочку колбасы. У вареной она должна быть сухой, упругой и эластичной, а также плотно прилегать к фаршу.

– Если видны пустоты, колбаса липкая и блестящая, то она некачественная и покупать ее точно не стоит, – отмечают эксперты.

Кроме того, на оболочке должны отсутствовать пятна, складки и вздутия.

Цвет колбасы должен быть равномерным, сероватым и непористым. Она должна напоминать вареное мясо. Если палка колбасы красного или розового цвета, то это может говорить о том, что в продукции используют различные химические добавки.

Если говорить про копченую колбасу, то ее срез должен быть сухим и гладким, без пор, кусков жил и других вкраплений.

– Особое внимание обращаем на шпик, кусочки сала, которые содержит колбаса, – советуют эксперты. – Он должен быть белым цветом, если желтый, значит продукт некачественный – просроченный или с применением добавок.

Что касается внешнего вида, то у копченой колбасы поверхность из-за термической обработки должна быть неровной, а оболочка – коричневого оттенка. К тому же, не стоит пугаться белого налета – это могут быть высолы, которые говорят о качестве продукции. Правда, посмотреть на них нужно внимательно, чтобы не перепутать с плесенью.

Есть еще один универсальный совет – перед покупкой следует прочитать состав на этикетке колбасы: чем он короче, тем лучше.

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