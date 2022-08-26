В Барнауле женщина с помощью фейкового чека получила дорогой IPhone

Мужчина хотел выгодно продать свой IPhone Фото: Герман Архаров

В Барнауле женщина обманула местного жителя хитрым способом – она показала поддельный скриншот банковского приложения и получила IPhone за 80 тысяч рублей. Подробности произошедшего «Комсомолке» рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко.

Жительница Новосибирска захотела купить IPhone и вскоре нашла подходящий вариант – барнаулец предлагал смартфон за 80 тысяч рублей. Женщина предложила оплатить покупку онлайн и перевести нужную сумму на счет, продавец согласился.

– Узнав личные данные продавца, женщина создала фейковый скриншот чека одного из банков, – рассказала Анна Щиренко. – Обвиняемая использовала заранее найденный в интернете онлайн-сервис по подделке чеков и скриншотов платежных систем.

Житель краевой столицы получил поддельный скриншот, в котором было указано, что на его счет направили 80 тысяч рублей. Деньги он не получил, но поверил покупателю и отдал IPhone. Когда через несколько дней средства так и не поступили, барнаулец забеспокоился и обратился в полицию. Вскоре правоохранители вышли на след женщины.

– На суде обвиняемая признала свою вину и полностью возместила ущерб. Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон, – пояснили в прокуратуре

Анна Щиренко добавила, что женщину подозревают в совершении подобных преступлений в других районах краевой столицы. Правоохранители продолжают расследования уголовных дел.

– Прокуратура района рекомендует жителям Барнаула внимательней относиться к сохранности своего имущества, не передавать свои ценные вещи и деньги неизвестным, предварительно не убедившись в добропорядочности их намерений, – резюмировали в ведомстве.

Ранее мы писали о похожем случае – жительница Барнаула обманула продавца обувного отдела с помощью поддельного скриншота о переводе денег с экрана банковского приложения. Она показала фейковую информацию и забрала покупки на сумму 15 тысяч рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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