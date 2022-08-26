День города-2022 состоится 3 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

3 сентября в краевой столице с размахом отметят 292-годовщину со дня основания города. Власти предупреждают о перекрытии дорог в Барнауле в День города - 2022. Рассказываем, где и на каких участках будут действовать ограничения.

26 августа

– Для подготовки праздничных и спортивных мероприятий, посвященных Дню города на улице Первомайской в селе Власиха с 19 до 22 часов закроют проезд от улицы Первомайской до здания №50а.

1 сентября

– 18 до 21 часа ограничат движение по улице Новосибирской (от проезда от улицы Новосибирской до дома №16).

– С 20 часов 1 сентября до 21 часа 4 сентября закроют проезд по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Димитрова.

3 сентября

В день празднования 292-й годовщины со дня основания Барнаула на нескольких улицах закроют движение для всех видов транспорта:

– с 8 до 23 часов - по улице Мерзликина от проспекта Социалистического до переулка Геблера,

– с 10 до 22:30 часов – проезд к площадям в районе Дворца культуры «Южный» (улица Чайковского, 21) и перед зданием по адресу улица Германа Титова, 9 (от улицы Западной 5-й до улицы 80 Гвардейской Дивизии).

– с 13 до 23 часов – по улице Георгия Исакова (от четной до нечетной стороны улицы Островского).

Автомобилистов просят быть внимательными при проезде указанных участков дорог. По возможности лучше заранее выбирать маршруты объезда.

Как изменятся маршруты автобусов

3 сентября изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта.

Автобусы №6 будет ездить по следующей схеме:

– при движении в сторону ул.Малахова: ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Юрина – нечетная сторона ул.Островского – ул.Антона Петрова, далее по маршруту;

– в обратном направлении: ул.Антона Петрова – нечетная сторона ул.Островского – ул.Юрина – четная сторона ул.Островского –ул.Георгия Исакова, далее по маршруту.

Автобусы №24 и №29:

– при движении в сторону ул.Малахова: ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Юрина – нечетная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, далее по маршрутам.

– в обратном направлении ул.Георгия Исакова – нечетная сторона ул.Островского – ул.Юрина – четная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, далее по маршрутам.

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