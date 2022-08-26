В этот раз акция «Ночь кино» выпадает на 27 августа.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Ночь кино – 2022 в Барнауле пройдет 27 августа. В этот день в краевой столице можно будет абсолютно бесплатно посмотреть кассовые фильмы.
Акцию Ночь кино пройдет в России уже в седьмой раз. Традиционно ее проводят в последнюю субботу августа, так как она посвящена Дню российского кино. В этот раз акция выпадает на 27 августа.
В Барнауле бесплатные показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Премьера», «Мир» и «Пионер».
Зрители бесплатно смогут посмотреть три фильма: «Последний богатырь: Посланник тьмы» (6+), «Пара из будущего» (12+) и «Чемпион мира» (6+). Как уточняют в Минкульте Алтайского края, это самые успешные отечественные премьеры 2021-2022 годов.
Кинотеатр «Мир»
16:30 – «Последний богатырь: Посланник тьмы»
18:35 – «Пара из будущего»
20:35 – «Чемпион мира»
Кинотеатр «Премьера»
16:30 – «Последний богатырь: Посланник тьмы»
18:25 – «Пара из будущего»
20:15 – «Чемпион мира»
Кинотеатр «Пионер»
20:00 – «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»
22:00 – «Чемпион мира»
00:40 – «Пара из будущего»
Билеты на бесплатные сеансы можно получить только в кассах указанных кинотеатров 27 августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Громкие премьеры: какие новые спектакли покажут в Барнауле в сентябре
Каждый театр готовит новую постановку к очередному сезону (подробнее)