В этот раз акция «Ночь кино» выпадает на 27 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночь кино – 2022 в Барнауле пройдет 27 августа. В этот день в краевой столице можно будет абсолютно бесплатно посмотреть кассовые фильмы.

Когда пройдет акция Ночь кино – 2022 в Барнауле

Акцию Ночь кино пройдет в России уже в седьмой раз. Традиционно ее проводят в последнюю субботу августа, так как она посвящена Дню российского кино. В этот раз акция выпадает на 27 августа.

Какие кинотеатры участвуют в акции Ночь кино – 2022 в Барнауле?

В Барнауле бесплатные показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Премьера», «Мир» и «Пионер».

Какие фильмы покажут на Ночь кино – 2022 в Барнауле?

Зрители бесплатно смогут посмотреть три фильма: «Последний богатырь: Посланник тьмы» (6+), «Пара из будущего» (12+) и «Чемпион мира» (6+). Как уточняют в Минкульте Алтайского края, это самые успешные отечественные премьеры 2021-2022 годов.

Расписание сеансов на Ночь кино – 2022 в Барнауле?

Кинотеатр «Мир»

16:30 – «Последний богатырь: Посланник тьмы»

18:35 – «Пара из будущего»

20:35 – «Чемпион мира»

Кинотеатр «Премьера»

16:30 – «Последний богатырь: Посланник тьмы»

18:25 – «Пара из будущего»

20:15 – «Чемпион мира»

Кинотеатр «Пионер»

20:00 – «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

22:00 – «Чемпион мира»

00:40 – «Пара из будущего»

Где взять билет на Ночь кино – 2022 в Барнауле?

Билеты на бесплатные сеансы можно получить только в кассах указанных кинотеатров 27 августа.

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