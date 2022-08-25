Баскетбольный клуб «Барнаул» выходит в сезон новым молодым составом

БК "Барнаул". Фото: пресс-службы клуба

Баскетбольный клуб «Барнаул» открывает сезон обновленным составом. Кроме того, у команды появился новый тренер. Им стал Олег Тен – в свое время он считался одним из самых опытных и продуктивных баскетболистов Казахстана. Напомним, после триумфальной победы в Суперлиге-2 барнаульская команда перешла в подэлитный дивизион Суперлигу-1. О том, как проходит подготовка к новому сезону и чего ждут от молодых игроков, руководство команды рассказало в эфире радио «КП-Барнаул» (106.8 FM).

– Переговоры по поводу назначения главного тренера велись с мая, мы планировали, что это будет Олег Тен. После этого в течение полутора месяцев мы с Олегом в тесном контакте занимались комплектованием состава команды. И, учитывая реалии, в которых мы пребываем, это было довольно непросто. Большая часть игроков из прошлогоднего состава ушли. Мы бы очень хотели, чтобы ребята остались, но просто не потянули их финансовые потребности, - говорит директор клуба «Барнаул» Виталий Мантлер.

Сейчас команда тренируется два раза в день: 1,5 часа утром и 2 часа вечером. Между ними дается отдых и восстановление. Средний возраст игроков 21-22 года – совсем «зеленые», поэтому тренеру придется четко следить за их образом жизни.

- Нередко в баскетбольном мире бывает так, что молодые игроки, приходя во взрослую команду, подписывают свой первый серьезный контракт, начинают получать хорошие деньги, и - понеслось: девочки, машины и т.д., – говорит Олег Тен. – Игрок считает, что жизнь удалась и просто перестает расти. И тут задача тренеров – мотивировать их на этот рост. Мы не раз замечали, что те же сербы, литовцы или американцы, попадая в команду, просто начинают «грызть паркет», выкладываться на все сто, чтобы им потом продлили контракт.

БК "Барнаул". Фото: пресс-службы клуба

Многое, конечно же, зависит и от тренера, от того, как он построит общение в коллективе. В идеале это должен быть слаженный механизм, который получает команда и четко выполняет задачу. Правда, не все ее могут воспринимать одинаково.

– Надеюсь, до подзатыльников не дойдет, - шутя, говорит Тен. – Но иногда приходится повышать голос. Игроки разные бывают: на одних прикрикнешь – он может закрыться, а есть которые наоборот – пока ты не накричишь на него, он не будет играть. Поэтому ко всем нужен отдельный особый подход.

Сам Олег Тен признается, что он строгий тренер, но когда этого требует ситуация. Сейчас ему в шефство досталась довольно молодая команда, так что с дисциплиной придется работать отдельно. А вот чтобы оценить работу самого тренера совершенно недостаточно красивых цифр на табло.

- Одного счета недостаточно. Тренер должен уметь чувствовать игру, вести и контролировать – это самое важное, - объясняет директор баскетбольного клуба Виталий Мантлер. – Если все компоненты складываются воедино, тогда приходит победа. Учитывая то, что у нас на сегодняшний день очень молодой состав, может произойти все, что угодно. Да, это очень одаренные ребята, но всякое может произойти. В этом сезоне мы рассчитываем найти тот баланс, который нужен нам для того, чтобы пойти дальше, потому что с большей частью игроков контракты подписаны не на один год.

Наставник же в молодости видит и плюсы и минусы, но настроен позитивно и готов в этом сезоне поставить барнаульский баскетбольный «локомотив» на рельсы, чтобы уже в следующем гнать его на полной скорости к намеченной цели.

- Ошибки будут. От них никуда не деться, возраст такой. Не ошибается тот, кто ничего не делает, - говорит главный тренер «Барнаула». – Важно, чтобы из этих ошибок делали выводы и не повторяли их. Для начала наша цель – закрепиться в Суперлиге-1, сформировать костяк команды и потом уже от этого отталкиваться.

В идеале Тену хотелось бы видеть в Барнауле динамичный, агрессивный, умный, быстрый баскетбол.

Цифры

Самый низкий игрок в команде – 182 см

Самый высокий – 208 см

Средний возраст – 20-21 год

В день у игроков проходит 2 тренировки: 1,5 часа и 2 часа

За отпуск игроку разрешается набрать вес не более 1.5 кг

А еще был случай

Однажды один из игроков баскетбольной команды «Барнаул» повредил голеностоп. Повезли на МРТ. Докторица, узнав, что у парня 52 размер обуви, ахнула – не войдет в аппарат! Еле выкрутились из ситуации.

Досье

Что известно о новом тренере

Олег Тен

Дата рождения: 10.01.1974 г.

Играл за такие команды как самарский ЦСК ВВС, тульский «Арсенал», сургутский «Университет», «Союз» из Заречного, казахский «Алматы», атырауский клуба «Барсы».

Игровую карьеру Тен завершил в 2010 году, перейдя тренером в клуб «Тобол» (Казахстан, сезон 2010/2011). Затем провел 10 сезонов в России в тренерском штабе в БК «Университет-Югра» (г. Сургут). В марте 2022-го вошел в тренерский штаб саратовского «Автодора», клуба Лиги ВТБ. Кроме того, весной 2017 года Тен готовил юниорскую сборную России к чемпионату Европы по баскетболу в тренерском штабе Захара Пашутина.

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