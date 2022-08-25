В этом году за незаконный оборот наркотиков задержали шестерых подростков Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае растет число преступлений, совершенных детьми. По данным Следственного управления по Алтайскому краю, если в первом полугодии 2021 года их было 280, то за аналогичный период этого года - 308. Значимая их часть связана с незаконным оборотом наркотиков. Проблему детской преступности обсудили на круглом столе в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Угоняют машины и идут на кражи

Чаще всего преступают черту закона подростки в возрасте от 16 до 17 лет, и, как правило, это мальчики. Много преступлений совершается на улице, в общественных местах, когда действует комендантский час.

- Регион, по-прежнему остается неблагополучным по уровню заработка и росту доходов, что тоже влияет на уровень преступлений. Преступления из сферы сбыта наркотиков совершаются, как правило, из корыстных побуждений, причем в семьях и с низким, и с высоким уровнями доходов. Другой фактор совершения преступлений – негативная семейная обстановка, когда родители уделяют мало внимания воспитанию детей, - отметил замруководителя контрольно-следственного отдела СУ СК по Алтайскому краю Станислав Сарайкин.

350 рублей за закладку

С начала года 14 несовершеннолетних жителей Алтайского края были вовлечены в сферу оборота наркотиков, прочем число сбытчиков увеличилось с 5 до 10 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В основном, дети находят такую «работу» через интернет, также объявления о легком заработке нередко можно встретить на столбах, стенах зданий, асфальте. Найти лиц, которые вовлекают подростков в преступную деятельность, довольно сложно и порой практически невозможно.

- При проведении розыскных мероприятий организаторов сбыта часто не устанавливают, соответственно даже после поимки закладчиков магазины продолжают работать. Среди подростков такая работа популярна, так как она удаленная, оплату тяжело проследить - нередко платят и криптовалютой, и при этом размер вознаграждения достаточно большой – по последним делам за одну закладку предлагали от 350 рублей, в день можно делать от 20 до 30 закладок. Другим способом подросткам сложно заработать такие деньги, - рассказывает замруководителя СУ СК по Алтайскому краю.

Однако часто школьники не понимают, что все это временно и рано или поздно они обязательно попадутся. А там уж срок будет не меньше, чем доход… К примеру, накануне в Рубцовске осудили 16-летнего закладчика и приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на один год. А если еще учитывать, что судимость даже после погашения будет грузом висеть на шее, то никакие деньги того точно не стоят.

Гуманно, а не карательно

Как подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, если сравнивать нынешнюю статистику преступлений с тем, что было 30 лет назад, то можно отметить резкое снижение подростковой преступности. Это связано и с тем, что в настоящее время используются более эффективные модели работы с подростками, методы воспитания стали более гуманными, а не карательными.

Делами несовершеннолетних в крае занимаются 73 профильных муниципальных комиссий. Однако остается острым вопрос дефицита специалистов, которые занимаются профилактикой на местах. Например, система нуждается в притоке школьных психологов. Только представьте, по данным прокуратуры Алтайского края, на одного психолога в регионе приходится 565 детей!

Профилактика

Несмотря на то, что профилактически органы предлагают помощь семьям, в которых дети совершают преступления, нередко сами родители отказываются от поддержки.

Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае не так давно провел опрос. У 3588 детей в Алтайском крае спросили, к кому бы они обратились за помощью в трудной ситуации: 63,5% респондентов ответили, что пойдут к родителям, 57,3% – к друзьям, и всего 8,6% готовы обратиться к школьным психологам.

- Это связано с тем, что информация будет уходить от психолога к другим лицам. Ведь он является сотрудником школы, и, если ему становится известно о преступлении или угрожающих ребенку условиях, психолог по закону обязан передать эту информацию. Нам нужно учить детей обращаться в поддерживающие службы: это могут быть как психологи в школах, так и специалисты центров социального обслуживания. Свою эффективность показал и детский телефон доверия – по нему можно обратиться за поддержкой бесплатно и анонимно, - подчеркнула детский омбудсмен Ольга Казанцева.

В конце концов, участники обсуждения сошлись во мнении, что нужно усилить профилактическую работу – больше рассказывать детям о том, какая ответственность грозит за совершение преступлений, причем проводить такие встречи больше в неформальной обстановке. Также нужно формировать у родителей и несовершеннолетних понимание юридической ответственности, ведь, как выяснилось, многие подростки заблуждаются по поводу того, с какого возраста наступает уголовная ответственность.

Только цифры

Какие преступления совершают дети

В 2022 году было возбуждено 86 уголовных дел по преступлениям несовершеннолетних, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%.

С начала года детьми совершено:

- 36 преступлений против собственности (кражи);

- 13 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и столько же против половой неприкосновенности;

- 8 преступлений против личности.

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