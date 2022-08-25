В Барнауле за полгода уволились больше ста полицейских

Вместе с тем, трудоустроились 68 новых сотрудников Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года из рядов барнаульской полиции уволились 111 сотрудников. О причинах текучки кадров пояснили в официальном отчете начальника УМВД России по городу.

–Необходимо отметить, что в последние годы возрастает нагрузка на сотрудников полиции. Прежде всего, это связано с оттоком профессиональных кадров и ростом некомплекта подразделений. В первом полугодии из подразделений УМВД уволено 111 сотрудников, 58 переведены в другие территориальные органы внутренних дел, - говорится в отчете.

Вместе с тем, официально были трудоустроены 68 полицейских и еще 38 переведены из других подразделений.

– Текучесть кадров в первом полугодии 2022 года составила 6,6%. При таком темпе к итогам года прогнозируется уровень текучести кадров в 13-14% при показателях прошлого года – 11,5%, - добавляют в полиции.

Привлечь на работу новых сотрудников пытаются через публикации в СМИ, через беседы с выпускниками высших образовательных учреждений города, демобилизованными военнослужащими.

Чаще всего сотрудники правоохранительных органов не выдерживают возложенной на них нагрузки, и считают несоразмерной получаемую за это зарплату и предоставляемые социальные гарантии.

К примеру, сейчас молодой сотрудник ППС получает не более 30 тысяч рублей, инспектор по делам несовершеннолетних или участковый – около 35 тысяч рублей. При этом все прекрасно понимают, какую колоссальную нагрузку они испытывают – участковые рассматривают каждое второе заявление о преступлениях и происшествиях. К тому же в настоящее время возобновлен прием граждан непосредственно в помещениях участковых пунктов.

– Тем не менее, в Индустриальном районе имеется проблема с пунктами. В настоящее время в границах Павловского тракта – ул. Попова – ул. Власихинской – ул. Трактовой расположен только один участковый пункт полиции (ул. Балтийская, 69), - говорят в ведомстве.

Сейчас подбирается подходящее помещение.

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