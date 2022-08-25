Кому можно ставить прививку от гриппа и как это сделать в Алтайском крае

Сделать прививку можно бесплатно в медицинских организация Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается вакцинация против гриппа взрослых и детей. Рассказываем, почему важно привиться и как можно сделать это в регионе.

Как пройти вакцинацию против гриппа?

Чтобы поставить прививку против гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту. Если вакцинация проводится ребенку - к педиатру. Также можно записаться через портал Гослуслуг и прийти в назначенное время в прививочный кабинет.

Какие вакцины поступили и в чем разница?

В Алтайский край доставили два типа вакцин – «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей и взрослых.

Вакцина «Совигрипп» показана для профилактической иммунизации людей в возрасте от 18 лет и старше. В потенциальных группах риска находятся взрослые, часто болеющие ОРЗ и острыми респираторными вирусными инфекциями, сотрудники и учащиеся сферы образования, медработники, работники социальной сферы, ослабленные и люди с хроническими заболеваниями: лица старше 60 лет, беременные во II и III триместре.

– Вакцина «Ультрикс Квадри» - это российская четырехвалентная инактивированная расщепленная вакцина нового поколения для иммунизации против гриппа, соответствующая всем рекомендациям ВОЗ. В ее состав включены антигены четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа: типа А (H1N1) и (H3N2) и 2 типа В, – объяснили в минздраве региона.

Специалисты также добавили, что эта вакцина предназначена для профилактической иммунизации детей с 6-месячного возраста, подростков, взрослых без ограничения возраста.

– Обе вакцины эффективно используются на территории Российской Федерации, у нас в Алтайском крае. Они показали свою безопасность, хорошо переносятся. Сейчас самое благоприятнее время поставить прививку в преддверии эпидисезона, – сказала на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

Сколько стоит вакцинация?

Сделать прививку можно бесплатно в медицинских организация Алтайского края. За свой счет можно протий вакцинацию в страховых компаниях. Кроме того, прививки от гриппа в организованных коллективах могут делать за счет работодателя.

Есть ли противопоказания?

В списке противопоказаний к вакцинации против гриппа – наличие острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа, обострение хронических заболеваний.

«Перед вакцинацией врач проведет осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний к ее проведению», – подчеркнули в минздраве Алтайского края.

Напомним, рост числа заболевших гриппом в Алтайском крае ожидают в конце осени - начале зимы.

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