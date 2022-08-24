Правда ли, что каменные башни в Горном Алтае означают надгробия

Жители Горного Алтая считают, что ставить такие башни бессмысленно Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай местные жители призвали туристов не ставить каменные башни, а также объявили флешмоб «Алтайский боулинг», чтобы башенки на территории республики разбивали камнями. Данную рекомендацию основатель туроператора Wow Altai Ерболат Турлубеков аргументировал тем, что ставя каменную башни, туристы якобы воздвигают себе надгробие. «Комсомолка» решила разобраться, так ли это.

- Уважаемые гости Республики Алтай, вы приехали наслаждаться первозданной красотой природы. Поэтому не ставьте каменные башни. Во многих культурах камень — это предмет погребального обряда. Ещё древние скифы на могилах усопших воздвигали каменные курганы, а рядом ставили каменные поминальные стелы, - говорит Ерболат Турлубеков на видео, опубликованном в соцсетях.

Как рассказал «Комсомолке» гид по Горному Алтаю Иван Олексюк, встретить каменные башни можно не только в местах, которые местные считают святыми. Для туристов такие «пирамиды» что-то вроде дани духам Алтая – отдыхающие благодарят их за гостеприимство и подаренную силу.

А вот местные жители считают, что ставить такие башни бессмысленно. К тому же, исторически камнями, действительно, обставляли курганы.

- Может, человек и хочет оставить память о себе, но я считаю, что это бессмысленный ритуал, - считает местный житель Василий.

По информации научного сотрудника отдела истории Национального музея Республики Алтай имени А. В. Анохина Романа Куюкова, доля правды в словах про надгробия есть, поэтому туристам лучше отказаться от таких архитектурных решений.

- Ставить такие башни нежелательно еще и потому, что они портят ландшафт. Вообще местные жители никогда такие каменные башни не строили, это придумали сами туристы, - добавил научный сотрудник музея.

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