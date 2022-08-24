Флаг России будет развеваться над школами Барнаула

С 1 сентября поднятие символа Российской Федерации станет обязательным атрибутом школьной жизни Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На этой неделе, 22 августа, в России отметили День флага. В честь триколора каждый год проводят патриотические акции, конкурсы, флешмобы, концерты и многое другое, а вот с 1 сентября поднятие символа Российской Федерации станет обязательным атрибутом школьной жизни.

Патриотическое воспитание

В новом учебном году в школы Барнаула пойдут более 90 тысяч учащихся. Из них 10,5 тысячи - это первоклассники. Основные работы по подготовке учебных заведений уже завершены.

- По данным городского комитета по образованию на 22 августа, зачислено 10 тысяч 160 человек. В 38 школах завершен прием учащихся в первые классы, еще более 300 мест в других образовательных организациях остаются свободными для зачисления в первый класс, - рассказывают в пресс-службе администрации Барнаула.

Большинству из всех этих ребят, скорее всего, не доводилось присутствовать на церемонии поднятия флага. Хотя среди юных барнаульцев все же можно встретить и тех, для кого это вполне привычная акция.

Так, в Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова уже давно в еженедельном порядке поднимают триколор. Так что ничего нового и непривычного их не ожидает.

- Флагштоки установлены во всех образовательных учреждениях Барнаула. В начале учебной недели флаг будет торжественно подниматься. Его будет выносить знаменная группа. Ее сформируют из детей, которые зарекомендуют себя как творческие личности, имеющие хорошую успеваемость в разных направлениях: в учебной и внеучебной жизни. А в конце недели флаг будут спускать, - рассказывает заместитель председателя комитета по образованию Барнаула по вопросам обеспечения деятельности учреждений Василий Губанов.

Сопровождаться церемония будет исполнением гимна России. Присутствовать на торжественной линейке будет вся школа. При этом некоторые послабления все же будут.

К примеру, поднятие флага на улице организуют только в теплое время года. То есть прохладной осенью и морозной зимой никто детей не будет выгонять под дождь или снег. Кроме того, современные технологии, пришедшие во многие школы, позволяют транслировать церемонию непосредственно в каждый класс.

Разговоры о важном

По словам специалистов, церемония поднятия флага входит в комплекс по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В наши дни все больше внимания уделяется именно этому направлению работы со школьниками.

Так, с 1 сентября по понедельникам для учеников будут проводить «Разговоры о важном».

- Это новое направление в учебном процессе. Для этого создается должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, - поясняет Василий Губанов.

Суть его работы заключается в объединении различных направлений, будь то юнармейцы или Российское движение школьников, всевозможные кружки, секции и прочее. Этот специалист должен вплотную сотрудничать с ребятами, проводить дополнительные занятия, пятиминутки и прочее. Для этого в учебных заведениях созданы комнаты «Центр детских инициатив». Это универсальное место, где ребенок сполна может реализовать все свои творческие задумки, где можно общаться со сверстниками, озвучить важное для жизни школы предложение и быть при этом услышанным. Там же будут проводить встречи с почетными жителями Барнаула, людьми, сделавшими большой вклад в развитие краевой столицы, с представителями родительского комитета и т. д.

Справка

День Государственного флага Российской Федерации - официальный праздник, установленный указом президента в 1994 году.

Флаг является одним из главных государственных символов наряду с гербом и гимном. Он представляет собой прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета.