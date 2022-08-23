На Алтае ускорилось таяние ледников

Язык ледника Левый Актру с вершины Юбилейная. Фото: Елена Василенко и Александр Ерофеев Фото: Пресс-служба ТГУ

Во время экспедиции на Алтай гляциологи Томского государственного университета зафиксировали ускорение таяния ледников Актру. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Александр Ерофеев, руководитель проблемной научно-исследовательской лаборатории гляциоклиматологии ТГУ, рассказал, что за последние три года показатель массы ледника был резко отрицательным: минус 426 мм в 2019 году, минус 947 мм в 2020-м и минус 531 мм водного эквивалента в 2021 году.

По словам ученого, в 2022 году отрицательная тенденция, скорее всего, сохранится. Причина - в малом снегонакоплении и продолжительных волнах тепла, которые мониторинговая сеть наблюдала в конце мая и в конце июля.

– Эталонные ледники включены в Международную службу мониторинга ледников в Цюрихе – наблюдения на них ведутся более 30 лет непрерывно. В России таких ледников всего три: два на Кавказе и один на Алтае. По ним мировое сообщество делает выводы о состоянии горного оледенения для Северной Азии, – рассказал ученый.

Он добавил, что баланс массы ледника – индикатор измерения не только запасов льда, но и в целом климата региона.

– Ледники чутко реагируют на такие изменения, – отмечает Александр Ерофеев, – Зимой они получают осадки в виде снега, а летом под влиянием температуры лед превращается в сток воды, питающий наши реки на Алтае – реку Чуя, которая впадает в Катунь, а та – в Обь. Помимо трансформации ледников, по результатам мониторинга последних лет мы наблюдаем коренную трансформацию ландшафтов высокогорий, требующую дополнительного изучения.

Во время одной из экспедиций специалисты оборудовали на разных высотах ледника Актру две водоиспарительные площадки. Благодаря новшеству появилась возможность напрямую исследовать процесс испарения – важнейшего элемента водного баланса в горно-ледниковом бассейне.

Добавим, что ученые ТГУ ездят в экспедиции трижды в год: в мае, июле и сентябре. Во время майской поездки выполняют основную часть работ. В частности, проводят снегомерную съёмку, устанавливают реечную сеть и комплексы измерительного оборудования для исследования снегонакопления. Работы проводят в высокогорье по всей площади Левого Актру – опорного ледника Международной службы мониторинга ледников, в диапазоне высот от 2600 до 3700 м.

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