На Алтае тельцы и стрельцы задолжали по алиментам больше 3 млрд рублей

10 должников через суд признали пропавшими без вести Фото: Олег УКЛАДОВ

Число должников по алиментам в Алтайском крае продолжает стремительно расти. Чаще всего отказываются давать деньги на содержание своих детей тельцы и стрельцы.

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– Количество алиментных должников на территории Алтайского края растет. В этом году на исполнении в управлении находилось 27800 исполнительных производств. За семь месяцев в работе осталось чуть меньше 17 тысяч. Сумма задолженности по алиментам при этом приближается к 3 млрд 280 тысячам рублей – эта сумма очень большая, и личный состав предпринимает все меры для того, чтобы взыскать данные денежные средства, - рассказал во время прямого эфира ЦУР главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин.

За семь месяцев этого года приставы взыскали уже почти 450 млн рублей. К сравнению – за тот же период прошлого года из должников «выбили» 310 млн рублей. При этом в 2022-м возбудили больше девяти тысяч новых исполнительных производств, что почти на две тысячи больше, чем в 2021-м.

По словам Дмитрия Николаевича, работа пристава заключается не только в том, чтобы найти должника и заставить его перечислить ребенку деньги. Он должен провести целый анализ «клиента».

- Не все можно решить только привлечением должников к уголовной или административной ответственности, – продолжает спикер. – Мы ведем работу по изучению социального климата, причин, почему возникают проблемы в семьях. Мы активно взаимодействуем с уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае. С прошлого года запустили проект по организации трудоустройства должников, тех, кто действительно оказался в трудной жизненной ситуации и проблема даже не в том, что он уклоняется от уплаты, он не может найти работу в соответствии со своей квалификацией.

Служба судебных приставов активно взаимодействует со службой занятости и может направить должника на переобучение или получение дополнительного образования или даже помочь ему в трудоустройстве за пределами Алтайского края, если где-то есть вакансии в соответствии с его квалификацией.

- В прошлом году мы смогли посодействовать трудоустройству и переобучению 279 человек по всему Алтайскому краю, - уточняет Дмитрий Лабутин.

Необразованные, среднего возраста

Если говорить о гендерной составляющей, то 86% должников – это мужчины. Остальные – женщины. Средний возраст должника-мужчины составляет 49 лет. Самому молодому из алиментщиков – 18. Самому пожилому – 72. Среди женщин есть должницы от 19 до 62 лет.

- Преобладающее количество должников по знаку зодиака тельцы – почти 9%, стрельцы – 8%, а меньше всего рыбы – 3,5%. С точки зрения образования, только 11% имеют высшее образование, а подавляющее большинство, 81% - имеют среднее образование, либо неоконченное среднее, - продолжает пристав.

Глобально можно выделить две категории неплательщиков: тех, кто на самом деле находится в непростой жизненной ситуации, возможно даже живет в сельской глубинке, где нет работы, и те, кто намеренно и принципиально уклоняется от уплаты средств на содержание ребенка. Зачастую во втором варианте граждане ведут асоциальный образ жизни.

Те же, кто всячески уклоняется, сначала попадают под административную ответственность. Таким образом в этом году удалось сократить долг на 5 млн рублей. В общей сложности под преследование попали почти 1300 человек. 700 из них так и не приступили к погашению задолженности. В отношении них возбуждены уголовные дела и им грозит до одного года лишения свободы или принудительные работы.

Если должника в течение года не удается найти, то в этом случае УФССП предлагает взыскателям обратиться в суд с заявлением о признании второго родителя без вести пропавшим. С начала года, таким образом, уже удовлетворено десять таких обращений. После этого заявитель наделяется правом обратиться за назначением пенсии по потере кормильца.

- Но бывают и другие случаи, когда в суде начинают рассматривать заявление, и тут должник появляется сам. Это происходит, потому что он понимает, какие после этого наступают последствия: аннулируется ИНН, СНИЛС, паспорт, водительское удостоверение и т.д., - разъясняет специалист.

При этом не стоит полагаться на то, что если ребенку исполнилось 18 лет, то долги списываются. Это не так. Долг остается до полного его погашения. Более того, будет произведен перерасчет неустойки, и сумма может быть увеличена.

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