Землю накрыло плотной снежной пеленой в Республике Алтай. Фото: скриншот с видео Алексея Карташева Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Республике Алтае первый снег пошел уже в августе. Местные жители и туристы делятся фото и видео совсем не летних осадков в социальных сетях.

О том, что в августе Горный Алтай засыпало снегом, сообщил Алексей Карташев на своей странице «Вконтакте». На фото и видео, которое опубликовал мужчина, видно, что землю накрыло плотной снежной пеленой, а также припорошило горы и стоящие у подножия домики.

В разговоре с «КП» Алексей уточнил, что снимок был сделан в районе Куектонарских озер 20 августа.

Фото: Алексей Карташев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ранее в Горном снег выпал 18 августа. «Снежными» снимками делились туристы, которые отдыхали в Улаганском и Усть-Коксинском районах.

Отметим, что Алтайский край на днях находился под влиянием арктического воздуха. Накануне в регионе были заморозки до -2 градусов. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, похолодание в сибирских регионах связано с затоком холодного воздуха с Северного Ледовитого океана.

При этом в ближайшее время, по данным синоптиков, в Алтайском крае потеплеет. По прогнозу уже 24 августа днем воздух прогреется до +24 градусов, а 25 августа столбик термометра поднимется до отметки +27 градусов.

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