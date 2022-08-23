Какой будет новая волна ковида – до сих пор непонятно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае растет заболеваемость коронавирусом, как ранее и предрекали медики. Жители региона опасаются прихода подварианта омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, который в народе называют «кентавр». В Роспотребнадзоре рассказали, появился ли он в Алтайском крае

- На данный момент случаев «кентавра» в Алтайском крае не зарегистрировано. Он ограничен Центральной Россией. Что касается статистики, то за последние сутки в нашем регионе выявлено 324 случая заражения ковидом, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как добавила главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, говорить об особенностях нового подвида пока рано – в нашем регионе его нет.

- Пока клинически не выявим «кентавр» и не проведем исследования, нельзя сказать, как он протекает. Если говорить в целом о ковиде сейчас, то болезнь проходит так же, как и при ОРВИ. В 2020 году были такие яркие симптомы, как заложенность носа, отсутствие вкуса и обоняния, и в половине таких случаев подтверждался ковид, но такие же симптомы могут быть не только при коронавирусе, но и при обычной простуде, - подчеркнула Ирина Переладова.

По словам специалиста, заболеваемость ковидом в Алтайском крае продолжает идти на подъем: если в июле было не больше 50 случаев заражения в день, а сейчас в шесть раз больше.

- Какой будет новая волна ковида – до сих пор непонятно, время покажет, - подытожила эпидемиолог.

В конце прошлой недели Алтайское управление Роспотребнадзора отчитывалось, что за неделю с 8 по 14 августа показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 66,75 случаев – это больше, чем на предыдущей неделе, в 1,6 раза. Чаще всего болеют люди трудоспособного возраста – от 18 до 64 лет, и лица старше 65 лет. Превалирующим штаммом остается «Омикрон».

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