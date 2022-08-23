Эксперты рассказали, когда на Алтае может начаться эпидемия гриппа

Заболевшие ОРВИ жители Алтайского края проходят обследовани Фото: Олег УКЛАДОВ

Рост числа заболевших гриппом в Алтайском крае ожидают в конце осени - начале зимы. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

Есть время подготовиться

По словам эксперта, подъем может начаться и раньше, к такому развитию событий готовы ежегодно.

– Бывает так, что ждем в ноябре, а он наступает в феврале. Какой-то год в марте даже, а какой-то – не было вообще. На самом деле эту ситуацию отслеживает наш Роспотребнадзор и в ежедневном режиме анализирует данные. Как только мы переходим устойчивый порог, управление информирует всех и вводятся необходимые мероприятия, – пояснила эпидемиолог Ирина Переладова.

Специалист также добавила, что прививаться во время эпидемиологического сезона можно, однако лучше это сделать до его наступления. Прививочная кампания против гриппа в Алтайском крае уже стартовала. Несколько дней назад в регион поступила очередная партия вакцины – 10 тысяч доз для взрослых, 104 248 доз для детей.

Коронавирус и ОРВИ

Говоря об общей эпидобстановке, эксперты отметили, что случаев гриппа в регионе не зарегистрировано, а вот рост числа зараженных ОРВИ наблюдается - за прошедшую неделю в регионе выявили 13 473 заболевших, это на 14% больше, чем за предыдущую неделю.

– Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, то прироста не наблюдается, держимся на том же уровне. Эпидпорог превышаем на 72%, – сказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Наталья Красильникова.

Заболевшие ОРВИ жители Алтайского края проходят обследования. Основные разновидности возбудителя – риновирус, парагриппы, метапневмовирус, риносинцитиальные вирусы и другие.

– В целом ситуация вполне ожидаемая, – подчеркнула Наталья Красильникова.

Кроме того, в регионе продолжает расти число зараженных коронавирусом. По информации на 22 августа, за сутки зарегистрировали 325 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии в регионе количество заболевших ковидом составило около 276,9 тысяч человек, в том числе 42,3 тысяч – дети до 17 лет.

Наиболее сильный прирост заболеваемости отмечается в Барнауле и Бийске. При этом случаи ковида регистрируют практически во всех районах Алтайского края. Медики призывают жителей региона вакцинироваться против COVID-19, чтобы защитить себя и окружающих.

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