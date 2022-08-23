В регионе будет по-летнему тепло Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни осеннюю прохладу в Алтайском крае сменит летнее тепло. О том, когда это произойдет, «Комсомольской правде» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

По словам синоптика, сначала в регионе будет свежо. В ночь на 23 августа местами по югу пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +6…+11 градусов, местами до +1 градуса, в травостое местами заморозки 0…-2 градусов. Днем же прогнозируют +18…+23 градусов.

- Начиная с 24 августа в течение трех суток в Алтайском крае будет преимущественно без осадков из-за влияния антициклона. Ночью температура воздуха в основном составит от +4 до +10 градусов. При прояснении местами в травостое заморозки до 0…-2 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+27 градусов, - сказала Людмила Сырых.

Она добавила, что на выходных в Алтайском крае также сохранится тенденция на повышение температуры.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. С 22 по 26 августа 2022 года местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

– Просим соблюдать бдительность при обращении с огнем на природе! Не жгите траву, не разводите костры, не бросайте окурки. Внимательно следите за детьми, не давайте им играть со спичками, – подчеркнули в региональном управлении МЧС.

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