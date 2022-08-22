На Алтае юные географы прошлись по стопам пещерного человека

Денисова пещера Фото: Анна СЕМИНА

На днях Алтайское краевое отделение Русского географического общества подвело итоги второй смены проекта «По следам пещерного человека». Почти неделю школьники жили в палаточном лагере на берегу Ануя и исследовали местные достопримечательности.

А их, этих достопримечательностей в Солонешенском районе достаточно. Некоторые даже имеют мировую известность. К примеру, Денисова пещера – природный и археологический памятник. Здесь были впервые найдены ископаемые останки вымершего подвида людей — денисовцев. До сих пор ученые Российской академии наук исследуют объект, проводят раскопки. Свежие результаты их работы в этом летнем сезоне можно будет узнать только через три месяца, а пока что юным географам дали возможность изучить то, что точно известно на данный момент.

Образовательный проект «По следам пещерного человека» был реализован в этом году, благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

– Нам очень повезло, потому что проект поддерживает основные направления краевого отделения РГО, - говорит председатель Алтайского краевого отделения РГО Ирина Архипова. – Наша работа заключается в популяризации географии Алтайского края. Мы хотим рассказать, насколько он интересен, уникален и перспективен в первую очередь для развития образовательного и познавательного туризма. А для того, чтобы научить жителей и гостей региона путешествовать со смыслом, нужно начинать со школьников и молодежи. Именно этим и занимаемся. Мы работаем над созданием образовательно-коммуникативной среды для увлеченных географией и путешествиями школьников, их родителей и учителей.

Денисова пещера Фото: Анна СЕМИНА

Этим летом удалось провести две смены. Попасть в полевой лагерь смогли больше сотни школьников от 10 до 17 лет, а особо зарекомендовавшие себя ребята из первого сбора смогли попасть на вторую смену.

– Буквально вчера ребята сели в автобус и уехали в Барнаул полные впечатлений и новых знаний. Они узнали больше о Солонешенском районе, познакомились с Денисовой пещерой, мы рассказали, в чем суть познавательного и образовательного туризма, прогулялись с участниками проекта по созданной Алтайским отделением РГО экологической тропе к гроту Махам, - продолжает собеседница.

Кроме того, ребята побывали у водопада Шинок, узнали много нового о реке Ануй, на которой базировался лагерь, для них провели мастер-классы по гончарному делу, вместе с мастером школьники вырезали деревянные ложки, и даже освоили азы золотодобычи. Правда, ничего ценного намыть не удалось, но, как рассказывают организаторы, это и не так важно, потому что глаза у ребят горели на протяжении всего времени пребывания на смене.

Экологическая тропа Фото: Анна СЕМИНА

- У них не было ни минуты свободного времени. Они постоянно чем-то были заняты: лекции, экскурсии, мастер-классы, обучение. Так что даже на обычные детские шалости времени не осталось, - рассказывают организаторы.

По словам председателя АКО РГО, вторая смена отличалась тем, что расширилась география участников, стало больше педагогов, а также полностью поменяли программу.

– А еще мы совершили экскурсию по руслу к реке Шинок с профессором Андреем Куприяновым. Это был настоящий подарок для участников нашего проекта. Андрей Николаевич прекрасный популяризатор, серьезный ученый и он очень любит работать с детьми. Удача, что в его плотном графике нашлось время приехать к нам из Кемеровской области, - говорит Ирина Архипова. – Если в прошлой смене мы больше внимания уделили геолого-минералогическим особенностям, то во второй смене сделали упор на ботанические особенности и другие мастер-классы.

Денисова пещера Фото: Анна СЕМИНА

Проект «По следам пещерного человека» продолжит свою работу в течение всего года. Самые активные участники школы географов получат приглашение в летние смены в полевые лагеря. Там их ждут абсолютно новые образовательные программы.

Денисова пещера Фото: Анна СЕМИНА

Денисова пещера Фото: Анна СЕМИНА

Денисова пещера Фото: Анна СЕМИНА

Образцы из Денисовой пещеры Фото: Анна СЕМИНА

Археологи Российской академии наук Фото: Анна СЕМИНА

Полевой лагерь участников РГО Фото: Анна СЕМИНА

Полевой лагерь участников РГО Фото: Анна СЕМИНА

Природно-археологический парк Фото: Анна СЕМИНА

Экологическая тропа Фото: Анна СЕМИНА

Грот Махам Фото: Анна СЕМИНА

Грот Махам Фото: Анна СЕМИНА

Члены РГО Фото: Анна СЕМИНА

Экологическая тропа Фото: Анна СЕМИНА

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