На Алтае осудили виновника ДТП с погибшим полицейским

Авария произошла 18 февраля 2022 года Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае осудили участника аварии, в которой погиб полицейский и пострадал следователь СК. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) ,сообщает СУ СК региона.

Авария произошла 18 февраля 2022 года в двух километрах от перекрестка села Дмитро-Титово Кытмановского района. Водитель Renault Kangoo нарушил ПДД и выехал на встречку, где столкнулся с Mazda Familia. В этой машине находился полицейский, следователь СК и еще один человек.

В результате аварии полицейский скончался на месте, следователя госпитализировали, его здоровью был причинен тяжкий вред. Другой пассажир Mazda также серьезно пострадал. Известно, что в день ДТП следователь и полицейский ехали в следственный отдел Заринска.

Во время предварительного следствия водитель Renault признал вину

– Он пояснил, что, несмотря на многолетний опыт вождения, самонадеянно, не учтя погодные условия, принял решение выполнить обгон, – отметили в СК.

Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года..

Ранее мы рассказывали, что в аварии погиб сержант полиции Дмитрий Цорн. Молодому человеку было 23 года. На службу в органы он поступил в 2019 году

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